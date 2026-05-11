¿Paulo Dybala se acerca a Boca? La frase en Roma que volvió a ilusionar a los hinchas xeneizes

El delantero argentino reconoció que podría jugar su último partido como local en Roma y crecen las especulaciones sobre su futuro.

Paulo Dybala dejó en duda su continuidad en Roma tras asegurar que el clásico ante Lazio podría ser su última función como local.

Luego de la victoria por 3-2 frente a Parma, resultado que dejó a Roma en puestos de Europa League, el cordobés habló sobre su situación contractual y dejó una frase que rápidamente generó repercusión en Italia y Argentina. “ No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados. Mi idea me la guardo para mí, veremos al final del campeonato ”, expresó en diálogo con Sky Sports.

El delantero argentino habló sobre su futuro después del triunfo frente a Parma y Boca volvió a aparecer entre las posibilidades.

La posibilidad de que el atacante regrese al fútbol argentino volvió a tomar fuerza en las últimas semanas. Boca aparece como el principal candidato en caso de que el futbolista decida dejar Europa y desde el entorno del club mantienen la ilusión de reunirlo con su amigo y compañero de la Selección argentina, Leandro Paredes.

Aunque todavía no existieron negociaciones formales, el mediocampista campeón del mundo se convirtió en un nexo constante entre las partes. Tiempo atrás, incluso, aseguró que la Joya “ tiene muchas ganas ” de regresar al país en algún momento de su carrera.

paredes dybala Las declaraciones del campeón del mundo revolucionaron a los hinchas xeneizes, que sueñan con verlo junto a Leandro Paredes.

Además del deseo futbolístico, hay cuestiones personales que podrían influir en una eventual decisión. Oriana Sabatini, pareja del delantero, se encuentra trabajando actualmente en Argentina y la reciente llegada de su hija también podría pesar al momento de definir el próximo paso familiar.

El final de un ciclo en Roma

Dybala llegó a Roma en julio de 2022, luego de finalizar su etapa en Juventus y aceptar la propuesta del equipo dirigido en ese momento por José Mourinho. Desde entonces, se convirtió en una de las figuras más importantes del plantel, aunque las lesiones condicionaron gran parte de su continuidad.

Durante este 2026, el delantero estuvo varios meses fuera de las canchas debido a una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda. Recién a fines del mes pasado pudo volver a sumar minutos y este domingo fue titular nuevamente, además de aportar una asistencia en el triunfo frente a Parma.

A Roma le restan dos compromisos por la Serie A: el clásico ante Lazio y luego la visita a Hellas Verona. Con un vínculo que finaliza a mediados de año y sin señales concretas de renovación, todo indica que el ciclo del argentino en Italia atraviesa sus últimos capítulos.

Paulo Dybala quedó afuera de la prelista para el Mundial 2026

La incertidumbre sobre el futuro de Paulo Dybala también se trasladó a la Selección argentina. Lionel Scaloni decidió no incluir al delantero de Roma en la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026, una determinación que marca el complicado presente del cordobés dentro de la Albiceleste. Las lesiones, la falta de continuidad y el recambio generacional terminaron inclinando la balanza en contra de la Joya.

image.png Paulo Dybala, emocionado tras su vuelta con gol y con la "10" de Messi

Mientras el cuerpo técnico mantiene la base campeona del mundo, también comenzó a apostar por futbolistas más jóvenes para renovar el ataque argentino. En ese escenario, nombres como Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Nicolás Paz y Claudio Echeverri ganaron terreno y aparecen como parte del nuevo proyecto rumbo a la Copa del Mundo.

La ausencia de Dybala en la consideración inicial de Scaloni alimentó todavía más las especulaciones sobre su futuro. Con contrato hasta junio, sin contactos para renovar y cada vez más cerca de cerrar su etapa en Italia, en Boca observan atentamente cada movimiento del atacante. La posibilidad de compartir equipo con Leandro Paredes y regresar al fútbol argentino empieza a tomar cada vez más fuerza.