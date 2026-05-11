Feria Internacional del Libro 2026 en números: todo lo que dejó la 50° edición

La exitosa convocatoria demuestra que este evento sigue siendo, a medio siglo de su creación, un faro y punto de encuentro para amantes de los libros provenientes de todo el mundo.

Más de 1.340.000 visitantes recorrieron los 50.000 m² de exposición durante los 19 días de duración que tuvo la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires . La exitosa convocatoria demuestra que este evento sigue siendo, a medio siglo de su creación, un faro y punto de encuentro para amantes de los libros provenientes de todo el mundo.

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Con una programación repleta de actividades para toda la familia y pasillos llenos semana tras semana, la Feria se despide dando a conocer las cifras de cierre de esta edición que finaliza con un positivo balance.

Premio Literario de la Fundación El Libro

Premio Editor del Año: Gloria López Llovet de Rodrigué

Premio Tito Lafalce al viajante del año: Diego Puma

Premio Elvio Vitali al Librero del año: Damián Cabeza, La Libre

Premio Amigo Visitante Extranjero: Angelo Giovanny Sanchez, Mr. Books

Premio al libro de educación Isay Klasse

Premio Obra Teórica: Cecilia M. Crouzel

Premio Obra Práctica: Lucía Fainboim

Próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La 51° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires se desarrollará entre el jueves 29 de abril y el lunes 17 de mayo del 2027 en el Predio Ferial La Rural.

Las 41° Jornadas Profesionales se llevarán a cabo del martes 27 al jueves 29 de abril de 2027.

Próximo País Invitado de Honor:

España será el País Invitado de Honor de la 51.° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.