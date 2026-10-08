El dólar blue bajó con fuerza y borró el salto de la jornada previsa + Agregar ámbito en









El paralelo retrocedió $15 hasta $1.540 para la venta, mientras el mayorista cedió $1,50 y terminó en $1.515,50. Así, la distancia entre ambas cotizaciones volvió a reducirse hasta 1,62%.

El paralelo volvió a acompañar la baja del mercado oficial y la diferencia entre ambos precios se achicó.

El dólar blue cerró este jueves 8 de octubre a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una baja de $15, y deshizo así por completo el salto registrado en la rueda anterior. En paralelo, el dólar mayorista también retrocedió, aunque en menor magnitud, con una caída de $1,50 hasta $1.515,50. De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones volvió a comprimirse hasta 1,62%, luego de haberse ampliado en la jornada previa.

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A su vez, la baja del oficial volvió a estar explicada por una oferta de divisas que terminó superando a la demanda de cobertura, pese a que durante la primera parte de la rueda el mayorista llegó a tocar $1.522. Con el correr de las horas, la presión vendedora llevó la cotización hasta los mínimos del día y también hasta sus niveles más bajos en dos semanas. En ese marco, se operaron u$s501,6 millones en contado y u$s668 millones en futuros, mientras el BCRA compró u$s43 millones y llevó el acumulado de octubre a u$s271 millones, más de la mitad de todo lo adquirido en septiembre. Así, la mayor disponibilidad de divisas en el mercado formal sigue funcionando como un factor de contención para el tipo de cambio, mientras el blue volvió a acompañar esa dinámica tras el rebote puntual de la rueda anterior.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 8 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.515,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 8 de octubre El dólar CCL cerró a $1.605,92 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 8 de octubre El dólar MEP cerró a $1.538,27 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 8 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 8 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.610,57. Valor de Bitcoin hoy, jueves 8 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.769, según Binance.