El dólar blue pegó el mayor salto diario en más de un mes y volvio a superar un nivel simbólico + Agregar ámbito en









El paralelo avanzó $15 en la jornada, mientras el mayorista retrocedió hasta $1.517. Así, la distancia entre ambas cotizaciones se amplió nuevamente hasta alrededor de 2,5%.

El paralelo cerró con una suba de $15 y volvió a ampliar la distancia frente al mayorista. Depositphotos

El dólar blue cerró este miércoles 7 de octubre con una suba de $15, cerca de 1%, y volvió a ubicarse por encima de los $1.550 para la venta, con su mayor avance diario en más de un mes. De esta manera, el paralelo revirtió parte de la baja acumulada en las ruedas previas y volvió a alejarse del mayorista.

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En sentido contrario, el dólar oficial cayó $3 y terminó en $1.517, su primera baja de la semana. Así, la brecha entre ambas cotizaciones volvió a ampliarse hasta alrededor de 2,5%, luego de haber tocado mínimos de cuatro meses en la jornada anterior.

A su vez, el contraste entre ambos mercados se dio en una rueda en la que la oferta de divisas volvió a ganar peso en el segmento oficial, mientras el blue mostró una demanda más firme. El mayorista comenzó cerca de $1.523, pero la mayor presencia vendedora lo llevó hasta $1.517 sobre el cierre, con u$s420,3 millones operados en contado y u$s732 millones en futuros.

Al mismo tiempo, el BCRA compró u$s45 millones y llevó el acumulado de octubre a u$s228 millones, lo que muestra que la autoridad monetaria sigue encontrando excedente de oferta en el mercado formal. En ese contexto, la suba del paralelo parece responder más a una recomposición puntual de la demanda de cobertura que a un cambio generalizado de expectativas cambiarias, especialmente porque el mayorista volvió a niveles de fines de septiembre y la oferta oficial siguió siendo suficiente para permitir nuevas compras del Central.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 7 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.517 para la venta.