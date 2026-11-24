Lee Jung-jae pasó de ser una de las figuras reconocidas del cine surcoreano a convertirse en una estrella de alcance internacional gracias a El juego del calamar . Su interpretación de Seong Gi-hun, el participante número 456, le abrió las puertas de Hollywood, le permitió conseguir premios de primer nivel y modificó el alcance comercial de su carrera tras acumular millones .

Pero su éxito no se explica solamente por los contratos frente a cámara. El intérprete también construyó un perfil empresarial con inversiones inmobiliarias, participación en una compañía de representación artística y acuerdos con marcas internacionales. La diversificación de sus ingresos es una de las claves para entender su situación financiera.

Lee Jung-jae tiene una fortuna estimada en u$s 12 millones . El portal especializado en finanzas de celebridades incluye sus actividades como actor, director, productor y empresario entre las fuentes que explican su riqueza.

El actor combina su actividad frente a cámara con proyectos comerciales fuera de la industria audiovisual.

El protagonista habría cobrado al menos u$s 1,2 millones por episodio durante las temporadas dos y tres de la producción de Netflix. Como ambas entregas sumaron 13 capítulos, esa tarifa representaría un ingreso de al menos u$s15,6 millones. En moneda surcoreana, el monto informado supera los 20.000 millones de wones.

La remuneración llamó la atención por su dimensión, especialmente si se tiene en cuenta que Lee ya era una figura consolidada en la industria antes del fenómeno internacional. Su trayectoria incluía películas como The Thieves, New World, The Face Reader y Assassination , además de producciones televisivas que habían fortalecido su popularidad en su país.

El salto internacional también tuvo reconocimiento institucional: en 2022 ganó el premio Emmy a mejor actor principal en una serie dramática por su interpretación de Gi-hun. Fue el primer actor asiático en obtener esa distinción en la categoría.

Inversiones inmobiliarias en Seúl y compras vinculadas a su empresa

El negocio inmobiliario es otro de los pilares de la actividad económica de Lee Jung-jae. Uno de los movimientos más importantes ocurrió en mayo de 2020, cuando compró junto con su amigo y colega Jung Woo-sung un edificio comercial en Cheongdam-dong, una zona de alto valor inmobiliario del distrito de Gangnam, en Seúl.

La operación se cerró por 33.000 millones de wones, aproximadamente u$s24,8 millones. Ambos actores adquirieron el 50% de la propiedad. Para concretar la compra, se recurrió a financiación bancaria por unos 22.300 millones de wones.

El inmueble está ubicado sobre Dosan-daero y cuenta con cuatro pisos sobre el nivel de la calle y un subsuelo. Después de la adquisición, los propietarios realizaron una remodelación importante para actualizar sus instalaciones y modificar parte de su distribución.

Lee también concretó una operación individual en junio de 2024. A través de su empresa privada Venapictures, compró otro edificio en Cheongdam-dong por 22.000 millones de wones, unos u$s16,5 millones de dólares.

La propiedad tiene seis pisos sobre el nivel del suelo y dos subsuelos, con una superficie de terreno de 315,3 metros cuadrados. La documentación registral también mostró una hipoteca con un monto máximo garantizado de 20.400 millones de wones.

Su trayectoria profesional incluye producciones cinematográficas, acuerdos empresariales y presencia en el mundo de la moda. Instagram Lee Jung-jae

Publicidad global con Gucci y participación en Artist Company

La proyección internacional de Lee Jung-jae también tuvo consecuencias fuera de la industria audiovisual. En noviembre de 2021, la firma italiana Gucci lo nombró embajador global de la marca, una distinción que llegó poco después del impacto mundial de El juego del calamar.

El acuerdo lo incorporó a la estrategia internacional de imagen de la compañía de moda y lo llevó a participar en campañas y apariciones vinculadas con sus colecciones. Para las marcas de lujo, contar con figuras reconocidas en distintos mercados representa una forma de conectar con públicos que exceden su país de origen.

Otro capítulo central es Artist Company, la agencia que fundó en 2016 junto con Jung Woo-sung. La compañía nació para representar actores y desarrollar proyectos vinculados con el entretenimiento. Con el paso de los años, atravesó operaciones corporativas que la integraron a una sociedad que adoptó ese mismo nombre.

Los registros societarios correspondientes al cierre de 2025 ubicaron a Lee como principal accionista, con el 27,1% de participación, equivalente a 4.225.882 acciones. Ese porcentaje también aparece en la documentación financiera del primer semestre de 2026.

En noviembre de este año, la agencia quedó bajo atención mediática por las condiciones económicas de su relación con el actor. Artist Company recibía una comisión del 10% sobre los ingresos anuales de Lee hasta un límite de 4.000 millones de wones. Por encima de ese monto no cobraba una comisión adicional.

La empresa rechazó que existiera un trato preferencial irregular y explicó que otro actor que integraba su directorio tenía condiciones similares. También sostuvo que Creative Artists Agency (CAA) estuvo a cargo de negociar los contratos de El juego del calamar y de la representación internacional, con honorarios propios.