El dólar blue cerró estable este viernes a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, según operadores de la city consultados por Ámbito. Con este valor, el informal terminó la semana con una baja de $20, su mayor retroceso semanal desde principios de agosto.
El dólar blue registró su mayor retroceso semanal en dos meses y ya vale casi lo mismo que el oficial
El billete informal cerró estable este viernes, pero acumuló una baja de $20 en la semana. Quedó casi al mismo valor que el oficial minorista del Banco Nación.
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La caída dejó al blue prácticamente alineado con el dólar oficial minorista, que en el Banco Nación cerró a $1.535. Así, la brecha entre ambas cotizaciones quedó prácticamente neutralizada, en un contexto de mayor calma cambiaria y menor presión sobre los dólares paralelos.
En el mercado remarcaron que el retroceso semanal del blue se dio en medio de una mayor oferta y una demanda más contenida, luego de varias ruedas en las que las cotizaciones alternativas mostraron menor volatilidad. La estabilidad de este viernes consolidó ese movimiento y dejó al informal cerca de sus niveles más bajos de las últimas semanas.
La dinámica también acompañó el comportamiento del resto de los dólares financieros, que operaron con mayor tranquilidad en las últimas ruedas. En ese marco, los operadores siguen de cerca si la baja del informal logra sostenerse o si reaparece presión dolarizadora en las próximas jornadas.
Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 9 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.517 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 9 de octubre
El dólar CCL cerró a $1.611,06 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 9 de octubre
El dólar MEP cerró a $1.538,65 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 9 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 9 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.605,60.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 9 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s82.377, según Binance.
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