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29 de junio 2026 - 17:33

El dólar blue retrocedió por segunda jornada al hilo, pero se sostuvo sobre los $1.500

El billete paralelo perdió $5 para la venta y redujo la brecha con la cotización oficial en el segmento mayorista.

El dólar blue cayó este lunes.

El dólar blue cayó este lunes.

Foto: Reuters

El dólar blue cayó $5 este lunes y cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete paralelo bajó por segunda jornada consecutiva y redujo la brecha con la cotización oficial en el segmento mayorista al 1,9%.

El tipo de cambio informal acumula una suba del 5,6% (+$80) en lo que va del mes, pero arrastra una pérdida del 1,3% (-$20) en el año.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 29 de junio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.481,5 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.555,13, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s60.317,04, según Binance.

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