El dólar blue retrocedió por segunda jornada al hilo, pero se sostuvo sobre los $1.500

El billete paralelo perdió $5 para la venta y redujo la brecha con la cotización oficial en el segmento mayorista.

El dólar blue cayó $5 este lunes y cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Así, el billete paralelo bajó por segunda jornada consecutiva y redujo la brecha con la cotización oficial en el segmento mayorista al 1,9%.

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El tipo de cambio informal acumula una suba del 5,6% (+$80) en lo que va del mes , pero arrastra una pérdida del 1,3% (-$20) en el año.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.481,5 para la venta .

El dólar CCL cerró a $1.539,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4% .

El dólar MEP cerró a $1.509,87 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.555,13, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s60.317,04, según Binance.