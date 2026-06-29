El dólar blue cayó $5 este lunes y cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete paralelo bajó por segunda jornada consecutiva y redujo la brecha con la cotización oficial en el segmento mayorista al 1,9%.
El dólar blue retrocedió por segunda jornada al hilo, pero se sostuvo sobre los $1.500
El billete paralelo perdió $5 para la venta y redujo la brecha con la cotización oficial en el segmento mayorista.
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El dólar subió y consolidó su quinta jornada consecutiva por encima de los 40 pesos
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 29 de junio
El tipo de cambio informal acumula una suba del 5,6% (+$80) en lo que va del mes, pero arrastra una pérdida del 1,3% (-$20) en el año.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 29 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.481,5 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 29 de junio
El dólar CCL cerró a $1.539,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 29 de junio
El dólar MEP cerró a $1.509,87 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,5.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.555,13, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s60.317,04, según Binance.
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