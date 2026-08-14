El viernes continuará con bajas temperaturas, cielo cubierto y viento en la Ciudad de Buenos Aires. El SMN anticipa un leve repunte térmico para los próximos días, aunque también habrá lluvias.

El frío no da tregua en el AMBA: como seguirá el clima de cara al fin de semana.

Luego de varias jornadas marcadas por el frío intenso , la nubosidad y las lluvias, el clima comenzará a mostrar algunos cambios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Si bien este viernes todavía tendrá características invernales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un gradual repunte de las temperaturas durante el fin de semana, aunque con el regreso de las precipitaciones.

Para este viernes , se espera una jornada fría y mayormente nublada , aunque sin lluvias significativas. En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura se ubicará entre los 8 y los 13 grados , con registros que seguirán siendo bajos pero que marcarán una leve mejora respecto de las jornadas más frías de la semana.

Durante la mañana, el cielo estará cubierto y la temperatura rondará los 10 grados . Según el SMN, existe apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones , mientras que los vientos soplarán del sector este a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora . La humedad será del 73% y la visibilidad se mantendrá buena.

Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con cielo cubierto y vientos del este que disminuirán su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h . La temperatura máxima alcanzará los 13 grados .

El viernes continuará con bajas temperaturas, cielo cubierto y viento en la Ciudad de Buenos Aires. El SMN anticipa un leve repunte térmico para los próximos días, aunque también habrá lluvias.

Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 11 grados , mientras que los vientos continuarán soplando del este. La probabilidad de lluvias seguirá siendo baja, por lo que no se esperan precipitaciones relevantes durante la jornada.

Cómo seguirá el clima en el AMBA durante el fin de semana

El sábado continuará con cielo nublado y las condiciones comenzarán a tornarse más inestables, con probabilidad de lloviznas hacia la noche. A diferencia del viernes, las temperaturas mostrarán un leve repunte y se ubicarán entre los 11 grados de mínima y los 16 de máxima.

Para el domingo, el pronóstico anticipa lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Con el correr de las horas, las condiciones mejorarían progresivamente, aunque el cielo permanecerá nublado durante la tarde y la noche. La temperatura también será más elevada, con registros que oscilarán entre los 13 y los 17 grados, convirtiendo a la jornada en la más templada del período.

El lunes, feriado, el cielo se mantendrá mayormente nublado y las temperaturas continuarán estables, con una mínima de 10 grados y una máxima de 16 grados. Hacia el martes regresará el ambiente fresco, con cielo nublado y temperaturas de entre 8 y 15 grados, mientras que el miércoles se espera una nueva baja, con marcas de entre 9 y 12 grados y una nubosidad que alternará entre parcial y mayormente nublada.

Un cambio gradual después del frío

De esta manera, el viernes todavía conservará buena parte de las características de las últimas jornadas, con frío, viento y cielo cubierto, pero sin lluvias importantes. El cambio más marcado llegará durante el fin de semana, cuando las temperaturas comiencen a acercarse nuevamente a los 17 grados, aunque acompañadas por un escenario más inestable y con precipitaciones previstas para distintos momentos del sábado y el domingo.

El inicio de la próxima semana mantendrá temperaturas moderadas, aunque hacia el martes y miércoles se espera un nuevo descenso térmico, que volverá a instalar un ambiente más fresco en el AMBA.