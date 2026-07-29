El dólar blue se despegó de la baja del oficial y los financieros, y la brecha tocó un máximo de 2026

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.570 este miércoles 29 de julio.

El dólar blue no acompañó las bajas que mostraron el resto de las cotizaciones del "billete verde" durante la jornada. En ese marco, la brecha con el oficial tocó máximos de 2026.

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El informal cerró sin cambios diarios, a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . De este modo, en lo que va de la semana no arrojó ningún retroceso.

Debido a que el tipo de cambio oficial mayorista bajó, la brecha trepó al 5% , la cifra más alta desde el 30 de diciembre del año pasado. El blue se mantiene como la segunda cotización más cara del mercado, solo superada por el CCL.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.496 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 29 de julio

El dólar CCL cerró a $1.585,77 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 29 de julio

El dólar MEP cerró a $1.525,38 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 29 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 29 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.591,33, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 29 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.444, según Binance.