Los bonos en dólares cotizan en rojo y el riesgo país se acerca a los 450 puntos

Los bonos en dólares operan en rojo este miércoles en Wall Street . La performance de la deuda soberana lleva al riesgo país a acercarse a los 450 puntos básicos. Los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York exhiben una performance dispar.

La baja de los títulos soberano ocurre luego de la visita a Argentina de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que buscó transmitirles confianza a los mercados sobre la capacidad de pago del país sobre los futuros vencimientos de deuda. La funcionaria estuvo en el país el lunes y el martes. En una conferencia de prensa le encomendó al Banco Central que siga comprando dólares, pero en la rueda siguiente la entidad que preside Santiago Bausili tuvo que frenar su extensa racha de compras para no presionar al alza el tipo de cambio, al tiempo que intervino en el mercado de futuros para evitar que el tipo de cambio mayorista cruce la barrera de los $1.500.