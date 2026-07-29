Quiénes eran las siete personas que murieron en el accidente de un helicóptero en San Juan

Cuatro autoridades de Seguridad de la provincia, dos brigadistas especializados en incendios forestales y un piloto viajaban en la aeronave que cayó durante una capacitación.

Rubén Castro, Carlos Heredia y Germán Videla eran autoridades del sistema de Seguridad y Emergencias de San Juan.

La caída de un helicóptero Bell 412 en el Parque Provincial Ischigualasto dejó siete muertos y causó una fuerte conmoción en San Juan . Entre las víctimas había cuatro autoridades provinciales, dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el piloto de la aeronave.

El grupo participaba de una capacitación destinada a fortalecer la respuesta frente a los incendios forestales. Después de completar las actividades previstas en San Juan, el helicóptero debía continuar hacia La Rioja para colaborar en el control de un foco activo.

El gobernador Marcelo Orrego confirmó las identidades de los fallecidos: Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta .

Carlos Heredia estaba al frente de la Dirección de Protección Civil de San Juan desde febrero de 2023. Había pasado a retiro después de cumplir 30 años en la Policía provincial y desarrolló toda su carrera en diferentes cuarteles de Bomberos. Era licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, especialista en seguridad contra incendios y docente en la carrera de Seguridad.

Su hermano Nelson contó que el último mensaje que recibió de él fue a las 9.10, poco antes del comienzo de las maniobras. Durante las primeras horas posteriores al accidente, la familia mantuvo la esperanza porque los mensajes enviados a su teléfono continuaban llegando, aunque no eran leídos.

El comisario general Germán Marcelo Videla, de 52 años, era subjefe de la Policía de San Juan. Había asumido el cargo en marzo de 2026 y contaba con tres décadas de trayectoria dentro de la fuerza. Oriundo de Chimbas, era licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo y técnico superior en Seguridad.

También viajaban el comisario general Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos e integrante de la Plana Mayor de la Policía provincial, y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. Ambos tenían una extensa experiencia en la respuesta ante incendios y otras emergencias.

Los cuatro funcionarios formaban parte de la delegación provincial convocada para la capacitación sobre el uso de medios aéreos en el combate de incendios forestales.

Jorge Carbajal, Matías Valenzuela, Rodrigo Aimetta y Andrés Bosch también murieron en el accidente aéreo en San Juan.

El piloto era Matías Valenzuela, quien llevaba ocho años trabajando para Jas Fly S.A., la empresa propietaria de la aeronave. Antes de incorporarse a la compañía se había retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, donde se desempeñó durante 30 años y llegó a ser comandante de helicóptero. Además, estaba especializado en vuelos destinados al control de incendios forestales.

Andrés Bosch era coordinador de la Región Centro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con responsabilidad sobre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Especialista e instructor en incendios forestales, trabajaba en la planificación logística, la seguridad de los operativos y la coordinación de medios aéreos.

El séptimo ocupante era Rodrigo Aimetta, técnico regional de la Agencia Federal de Emergencias para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Durante la jornada debía dictar módulos teóricos y prácticos sobre combate de incendios con apoyo aéreo para bomberos y personal de Seguridad y Protección Civil de San Juan.

El mensaje de Marcelo Orrego tras la muerte de los siete ocupantes

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó la muerte de las siete personas que viajaban en el helicóptero y expresó su pesar por el accidente ocurrido cerca del Parque Provincial Ischigualasto.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Orrego recordó especialmente a Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal, las cuatro autoridades provinciales que participaban de la capacitación. Los definió como “servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos” y destacó que tuvo la oportunidad de trabajar junto con ellos en diferentes situaciones.

El gobernador también acompañó a las familias de Matías Valenzuela, piloto del helicóptero, y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”, agregó.

Por último, aseguró que el Gobierno de San Juan quedó a disposición de las familias afectadas y que trabajaba junto con los organismos correspondientes para brindarles la asistencia necesaria.