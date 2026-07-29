El BCRA retomó las compras y las reservas volvieron a superar los u$s49.000 millones

La autoridad monetaria adquirió u$s36 millones en el mercado oficial y llevó el saldo de julio a u$s1.999 millones. En tanto, las reservas brutas subieron u$s269 millones hasta u$s49.200 millones, mientras el dólar mayorista registró la primera baja de la semana.

El Banco Central (BCRA) retomó este miércoles 29 de julio las compras en el mercado oficial de cambios, luego de haber cortado en la rueda anterior una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo positivo. En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s36 millones en una jornada con menor volumen operado, por lo que absorbió cerca del 9% de los u$s416 millones negociados en el segmento de contado.

Con este resultado, el saldo comprador de julio ascendió a u$s1.999 millones , mientras que las compras netas acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.164 millones. De esta manera, el BCRA volvió rápidamente al mercado tras la pausa del martes, aunque e l ritmo de intervención se mantuvo moderado frente a los registros más elevados del mes.

El promedio diario de compras de julio quedó en u$s105 millones , por encima de los u$s68 millones de junio, pero todavía por debajo de los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, el mes conserva un balance favorable para la acumulación de divisas, aunque la última semana empezó a mostrar un escenario más condicionado por vencimientos, coberturas y movimientos puntuales de oferta y demanda.

En paralelo, las reservas internacionales brutas subieron u$s269 millones y finalizaron en u$s49.200 millones. Así, el stock volvió a quedar por encima de los u$s49.000 millones, luego de la caída de u$s234 millones registrada en la rueda previa.

La mejora tuvo apoyo de la valuación de activos. Así, el oro avanzó 0,15% y habría aportado cerca de u$s35 millones al valor contable de las tenencias del Central. Además, el euro subió 0,54% frente al dólar y la libra ganó 0,41%, mientras que el yuan se apreció 0,07% y el yen avanzó 0,17%.

El rebote permitió recomponer parte del deterioro previo, aunque no modificó el foco principal de la semana. Después de haber interrumpido su racha compradora, el BCRA volvió a mostrar presencia en el mercado, pero con compras acotadas y en un contexto en el que la demanda de cobertura sigue siendo una variable central.

El mayorista cayó por primera vez en la semana

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó 0,13% y cerró en $1.496 para la venta. Según Gustavo Quintana, la divisa terminó dos pesos por debajo del cierre anterior, en una rueda de menor volumen y con una ligera tendencia vendedora.

El analista señaló que los máximos se anotaron al comienzo de la jornada, en $1.500, dos pesos por encima del cierre previo. Sin embargo, la oferta de divisas mejoró durante el desarrollo de la sesión y diluyó la presión inicial sobre los precios. Luego, los ingresos se acentuaron en el último tramo y llevaron al mayorista a mínimos de $1.495, antes de una leve recuperación sobre el cierre.

Quintana remarcó que, en los primeros tres días de la semana, el tipo de cambio mayorista bajó $1, contra una suba de $5 registrada en el mismo período de la semana anterior. En ese sentido, indicó que una menor demanda por cobertura y renovadas intervenciones oficiales en futuros ayudaron a justificar la primera corrección negativa del mayorista, después de cuatro ruedas alcistas que lo habían llevado a máximos históricos.

Entre los dólares financieros, el MEP retrocedió 0,60% hasta $1.524,06, mientras que el contado con liquidación bajó 0,91% hasta $1.597,54. En tanto, el dólar blue se mantuvo estable en $1.570. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 4,95%, mientras que el canje cerró en 4,82%.

Futuros, dólar linked y cobertura

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. Julio cayó 0,23%, agosto retrocedió 0,26%, septiembre perdió 0,32% y octubre bajó 0,35%. A su vez, los contratos de 2027 también mostraron caídas en la mayoría de los tramos, con una variación general negativa de 0,31%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de julio volvió a terreno negativo, en -0,51% mensual, equivalente a -6,10% anualizado. En cambio, la de agosto se ubicó en 1,48% mensual, o 17,74% anualizado. En pesos, la TAMAR subió de 22,81% a 22,88%, mientras que la BADLAR volvió a 22% tras haber cerrado en 20,94% en la rueda anterior.

La dinámica de futuros quedó bajo observación luego del fixing de la letra dólar linked D31L6, que vencía el viernes y llegaba al ajuste con un monto outstanding de u$s2.247 millones. Según PPI, la ausencia de compras del martes coincidió con ese evento y profundizó un patrón que se repitió durante 2026, ya que en los días de ajuste de instrumentos dólar linked el BCRA tendió a moderar sus adquisiciones en el mercado oficial.

La sociedad de bolsa también señaló que el fuerte volumen operado en la D31G6, la letra dólar linked de agosto, volvió a poner el foco sobre una posible presencia oficial en el mercado secundario para contener presiones cambiarias. En esa línea, estimó que el BCRA habría vendido unos u$s82 millones de esos instrumentos el 22 de julio, luego de no registrar intervenciones desde el 13 de julio.

Así, la rueda dejó una recomposición parcial. El BCRA volvió a comprar dólares, las reservas recuperaron el umbral de u$s49.000 millones y el mayorista cedió por primera vez en la semana. Sin embargo, la atención seguirá puesta en el cierre de julio, porque los vencimientos de instrumentos dólar linked, la demanda de cobertura y la intervención en futuros siguen marcando el pulso del mercado cambiario.