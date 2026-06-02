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2 de junio 2026 - 17:44

El dólar blue se mantuvo más barato que el oficial por segunda jornada consecutiva

El tipo de cambio informal se ubicó $15 por debajo del precio de venta en el Banco Nación.

El dólar blue hilvanó tres jornadas sin bajas.

El dólar blue hilvanó tres jornadas sin bajas.

Foto: Freepik

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta este martes, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el tipo de cambio informal se ubicó $15 por segunda jornada consecutiva por debajo el precio de venta en el Banco Nación (BNA), que hoy cerró a $1.450.

En tanto, sumó su tercera jornada sin bajas y la cuarta por debajo de la cotización del dólar MEP. En tanto, la brecha con el oficial en el segmento mayorista se ubica en un 0,6%, la más baja en casi un mes.

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 2 de junio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.427 para la venta.

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