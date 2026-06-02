El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta este martes, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el tipo de cambio informal se ubicó $15 por segunda jornada consecutiva por debajo el precio de venta en el Banco Nación (BNA), que hoy cerró a $1.450.
El dólar blue se mantuvo más barato que el oficial por segunda jornada consecutiva
El tipo de cambio informal se ubicó $15 por debajo del precio de venta en el Banco Nación.
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En tanto, sumó su tercera jornada sin bajas y la cuarta por debajo de la cotización del dólar MEP. En tanto, la brecha con el oficial en el segmento mayorista se ubica en un 0,6%, la más baja en casi un mes.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 2 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.427 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 2 de junio
El dólar CCL cerró a $1.507,46 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,6%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 2 de junio
El dólar MEP cerró a $1.451,54 y la brecha con el dólar oficial es ahora de 1,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.496,23, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.144,57, según Binance.
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