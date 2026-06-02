El dólar blue se mantuvo más barato que el oficial por segunda jornada consecutiva

El tipo de cambio informal se ubicó $15 por debajo del precio de venta en el Banco Nación.

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta este martes, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el tipo de cambio informal se ubicó $15 por segunda jornada consecutiva por debajo el precio de venta en el Banco Nación (BNA) , que hoy cerró a $1.450.

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En tanto, sumó su tercera jornada sin bajas y la cuarta por debajo de la cotización del dólar MEP . En tanto, la brecha con el oficial en el segmento mayorista se ubica en un 0,6%, la más baja en casi un mes.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.427 para la venta .

El dólar CCL cerró a $1.507,46 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,6% .

El dólar MEP cerró a $1.451,54 y la brecha con el dólar oficial es ahora de 1,7% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.496,23, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.144,57, según Binance.