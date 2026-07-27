El dólar blue volvió a su máximo histórico, a contramano del resto de las cotizaciones + Agregar ámbito en









El paralelo sumó $15 y alcanzó nuevamente su récord. En contraste, el mercado cambiario operó con escasos movimientos tanto en el segmento oficial como en los financieros.

El mercado informal volvió a marcar un máximo nominal.

El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, por lo que avanzó casi 1% este lunes 27 de julio y sumó $15 frente a la rueda del viernes. En paralelo, el dólar oficial mayorista se mantuvo sin cambios en $1.497 para la venta. Así, la brecha entre ambas cotizaciones subió al 4,2%, desde el 3,2% previo.

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Aunque el resto de los tipos de cambio, incluidos los financieros, mostraron pocas variaciones, el mercado informal quedó expuesto a un contexto externo más adverso. El repunte del petróleo, la reimposición de aranceles por parte de Estados Unidos y la renovada tensión en Medio Oriente fortalecieron al dólar global, cuyo índice DXY subió 0,7% en la semana, y presionaron sobre las monedas emergentes. A su vez, el temor a restricciones en el estrecho de Ormuz reavivó las expectativas inflacionarias y reforzó la demanda de la divisa estadounidense como activo de refugio.

En el plano local, la última semana del mes también pudo aportar presión alcista por factores estacionales, como los pagos de salarios de las empresas. A esto se sumó el cierre de posiciones de dólar futuro del BCRA, que suele elevar la demanda de cobertura.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 27 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.497 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 27 de julio El dólar CCL cerró a $1.601,1 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.9%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 27 de julio El dólar MEP cerró a $1.532,88 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%. Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.592,89, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.985, según Binance.