Dánica confirmó el cierre definitivo de su planta de Llavallol: dejará de operar el 30 de septiembre

Dorada S.A., fabricante de la histórica marca, comunicó el fin de la actividad industrial en el establecimiento bonaerense. Unos 30 trabajadores permanecen vinculados a la planta y la empresa aseguró que abonará las indemnizaciones previstas por ley.

La planta de Llavallol ya había cerrado en 2020 y 2024, aunque en ambas oportunidades volvió a operar.

Dorada S.A., la empresa que produce la marca Dánica , confirmó el cierre definitivo de su planta ubicada en Llavallol. La actividad industrial finalizará el próximo 30 de septiembre y actualmente permanecen vinculados al establecimiento alrededor de 30 trabajadores .

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La decisión fue comunicada mediante un cartel colocado por la propia compañía en el ingreso a la fábrica. Los empleados que debían comenzar su turno el sábado a las 6 de la mañana se encontraron con el establecimiento cerrado y sin posibilidad de ingresar.

Se trata del tercer cierre de la planta en poco más de seis años . El primer antecedente ocurrió en abril de 2020, durante la pandemia, aunque la medida fue revertida apenas dos días después, luego de un acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En aquel momento, la compañía había atribuido la decisión a un conflicto salarial con los gremios nucleados en la Federación Aceitera y calificó los reclamos como “excesivamente onerosos” para sostener la actividad.

La segunda interrupción llegó a fines de 2024, cuando la empresa volvió a anunciar el cese de la producción en Llavallol. Sin embargo, la fábrica retomó sus operaciones en febrero de 2025 después de alcanzar un nuevo acuerdo con el sindicato, aunque con una estructura considerablemente más reducida.

La comunicación del Grupo Beltrán

“Dorada SA informa el cierre definitivo de la operación industrial de su planta ubicada en Llavallol”, señala el comunicado colocado en el ingreso al establecimiento, que pertenece al Grupo Beltrán.

La compañía aseguró que la medida llega después de “un prolongado proceso que buscó revertir las dificultades económicas, productivas y operativas que afectaban la viabilidad del establecimiento”.

Según explicó, durante ese período se adoptaron distintas medidas para mejorar la competitividad, mantener la actividad y preservar los puestos de trabajo. Sin embargo, la firma sostuvo que no logró alcanzar “las condiciones necesarias para asegurar una operación sostenible”.

Fuentes empresarias señalaron que el 30 de septiembre finalizará definitivamente la operación industrial. Durante los últimos meses, la planta se había mantenido activa bajo un acuerdo con el sindicato que redujo su funcionamiento prácticamente al proceso de envasado.

Ese esquema involucraba a unas 35 personas y tenía como fecha de vencimiento precisamente el último día de septiembre. A partir de entonces, indicaron desde la firma, la planta quedará completamente deshabilitada.

La compañía aseguró además que ya comenzó a cumplir con los procedimientos correspondientes para los trabajadores afectados y que abonará las indemnizaciones establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo y el resto de la normativa vigente.

El comunicado también anticipa el inicio de la parada definitiva de las instalaciones, un proceso que deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones medioambientales aplicables al establecimiento.

El sindicato busca frenar el cierre de Dánica

El cierre definitivo fue comunicado mediante un cartel colocado en el ingreso de la planta, mientras el sindicato busca abrir una nueva instancia de negociación.

En este marco, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) denunció la situación ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y solicitó una audiencia con representantes de la compañía.

El secretario general del gremio, Ezequiel Roldán, aseguró que el sindicato mantendrá “la firme decisión de seguir defendiendo los puestos de trabajo, el salario y el Convenio Colectivo de Trabajo”.

Desde el sector gremial sostienen que, hasta el momento, el cartel colocado en la entrada constituye la única comunicación formal sobre el cierre y señalaron que los empleados todavía no recibieron telegramas de despido ni cartas documento.

El conflicto tiene un antecedente directo en noviembre de 2024. En aquel momento, la empresa puso en marcha un programa de retiros voluntarios al que se acogieron 17 trabajadores, cuyos puestos posteriormente no fueron cubiertos.

Según las fuentes sindicales, nueve de esas posiciones correspondían a funciones consideradas necesarias para mantener la producción en condiciones seguras. En paralelo, la planta quedó sin responsable del área de Seguridad e Higiene.

Durante esas semanas también comenzó el retiro de mercadería y se interrumpió la compra de determinados insumos. Además, se realizó un inventario de la maquinaria con la posibilidad de trasladar parte del equipamiento hacia la planta que el Grupo Beltrán posee en Córdoba, donde continuaría la producción de margarina.

El conflicto llegó entonces al Ministerio de Trabajo provincial. El sindicato solicitó una medida de no innovar cuando el establecimiento todavía operaba con alrededor de 150 empleados.

Dentro de esa discusión, un balance correspondiente a 2023 había mostrado que los salarios representaban el 8,7% del costo total de producción, por debajo del 10,1% registrado durante 2022.

Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo que permitió mantener la actividad con alrededor de 40 trabajadores. Esa estructura continuó reduciéndose y la planta volvió a funcionar formalmente en febrero de 2025 con menos de la mitad del personal que tenía antes del conflicto.

Una marca histórica de la industria argentina

Dánica construyó durante décadas una de las marcas más reconocidas del mercado argentino de alimentos. Parte de esa popularidad estuvo vinculada con sus campañas publicitarias: en los años 60 se hizo conocida la frase “era para untar, era para untar”, mientras que en 1973 apareció por primera vez el jingle “Dánica Dorada”.

La empresa también atravesó distintos cambios de propietarios. En 2011 fue adquirida por el grupo brasileño BRF, propietario de otras marcas con presencia local como Paty y Sadía, que finalmente se desprendió de la compañía siete años más tarde.

A fines de 2018, Dánica pasó a manos del Grupo Beltrán, compañía cordobesa cuya actividad principal está vinculada con la industria frigorífica y que actualmente mantiene el control de la firma.

El cierre de Llavallol no implica, de todos modos, la desaparición total de la operación industrial del grupo vinculada con la marca. La compañía mantiene en funcionamiento una planta de aderezos en el Parque Industrial Ferreyra, en Córdoba.

Para los trabajadores en cambio, los próximos días serán determinantes. El sindicato busca abrir una nueva instancia de negociación ante el Ministerio de Trabajo, mientras la empresa sostiene que esta vez el cierre será definitivo y fijó el 30 de septiembre como fecha final para la actividad de la planta de Llavallol.