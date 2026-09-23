No se puede usar el mercado para negociar la salida del apocalipsis de la inteligencia artificial

Los temores sobre una inteligencia artificial desalineada y potencialmente catastrófica comienzan a rondar los mercados financieros. Sin embargo, cubrirse contra los riesgos existenciales de la tecnología resulta casi imposible para inversores y aseguradoras debido a la falta de certezas y contrapartes viables.

MÁS QUE NUNCA, las grandes preguntas sobre la inteligencia artificial impulsan los altibajos de los mercados financieros. Los alcistas, que piensan que la IA será tanto transformadora como lucrativa, se enfrentan a los escépticos, quienes creen que los rendimientos prometidos nunca llegarán.

Pero un tercer sentimiento está saliendo ahora a la luz para los inversores: ¿qué pasa si los sistemas de IA son inmensamente capaces, como predicen los alcistas, pero profundamente peligrosos? Los temores sobre una IA "desalineada" que hackee otros sistemas, facilite el fraude o engañe a los ingenieros humanos están creciendo. A los investigadores en laboratorios de IA de frontera les preocupa que sus herramientas puedan ayudar a estados paria o grupos terroristas a construir sus propias armas biológicas. Algunos piensan que los modelos podrían resultar en la extinción humana, lo que le quitaría el brillo a cualquier salida a bolsa futura. Es difícil celebrar una oferta pública inicial que conduzca a una liquidación pública terminal.

Tyler Cowen, un economista, desearía que los alarmistas respaldaran sus palabras con acciones. Muchos asignan altas probabilidades a una catástrofe. Si tienen razón, entonces las señales de perdición deberían comenzar a afectar a los mercados antes de que el cataclismo realmente llegue. Por lo tanto, los tecnófobos podrían poner a prueba sus teorías realizando operaciones financieras. Si tuvieran éxito, agregaría credibilidad a sus profecías mucho antes del desastre que en última instancia los vindicaría. Este llamado a la responsabilidad intelectual es comprensible. Alex Tabarrok, uno de los colegas del Sr. Cowen, una vez llamó a tal apuesta "un impuesto a las tonterías". Pero cuando se trata de los peligros de la IA avanzada, las apuestas pueden ser difíciles de realizar.

Algunas de las desventajas más leves de una IA poderosa ya se están reflejando en los precios de los mercados. La preocupación por el hackeo impulsado por IA ha ayudado a elevar el valor de las acciones de ciberseguridad como CrowdStrike. Su precio, que se ha más que duplicado en los últimos seis meses, se sitúa ahora en casi 200 veces sus ganancias previstas para los próximos 12 meses. Para algunas empresas, el miedo, no solo la codicia, es bueno.

Otras estrategias no probadas podrían funcionar para los preocupados más aventureros. Si las empresas de ciberseguridad cotizan con una prima, entonces seguramente las empresas más vulnerables al hackeo y al fraude deberían cotizar con un descuento. En el sector privado, las industrias de la salud, las finanzas, las telecomunicaciones y el transporte suelen ser el objetivo. Las pequeñas y medianas empresas son más vulnerables que sus rivales más grandes. Una forma de operar con esta lógica sería comprar permutas de incumplimiento crediticio (credit-default swaps) contra la deuda de bancos regionales, por ejemplo.

Para los peligros más tradicionales, como inundaciones, incendios forestales o incluso el terrorismo, la respuesta obvia sería comprar productos de seguros. Pero el mercado para el riesgo de la IA ha tardado en desarrollarse. Incluso los riesgos físicos que enfrentan los centros de datos son difíciles de asegurar. A principios de este año, la Insurance Services Office, un proveedor de estándares para la industria, lanzó una nueva plantilla que excluía los daños causados por la IA generativa de una amplia gama de reclamos. Varias grandes empresas han pedido a los reguladores que les permitan dejar fuera tales amenazas novedosas. Esa cautela ha creado un vacío en el mercado, que un puñado de empresas emergentes aspira a llenar. Pero por ahora las empresas son insignificantes en tamaño en relación con la tarea.

El problema que enfrentan las aseguradoras tiene raíces más profundas. Les cuesta cubrir los riesgos de la IA porque "riesgo" es un concepto demasiado pulcro y ordenado para lo que está en juego. En economía, el riesgo se refiere a probabilidades cuantificables. Las amenazas salvajes e imprecisas asociadas con la IA son más difíciles de precisar. Son nuevas y se comprenden mal. La base de evidencia es delgada. Por lo tanto, ni los compradores ni los vendedores de seguros saben cómo fijarles un precio.

En la larga historia del pesimismo humano, ha habido muchos agoreros que fueron bastante ligeros con sus predicciones. Las personas que gritan y vocean sobre colapsos de la cadena de suministro, aterrizajes forzosos o colapsos financieros podrían fácilmente ganar dinero con sus profecías, si fueran tan clarividentes como afirman. Pero la IA es diferente. En el extremo más extremo del espectro, los peligros son intrínsecamente imposibles de mitigar. Incluso si pudieras calcular las probabilidades de una amenaza existencial, no tiene mucho sentido comprar protección a contrapartes que no estarán allí para pagar.

En el caso de un "dominio de la IA", donde los humanos son subyugados o relegados, los grandes ganadores serán los seres de IA que asuman el mando como las formas dominantes de vida en la Tierra. Ellos serían las contrapartes naturales en cualquier póliza de seguro que un agorero pudiera querer comprar. Pero incluso si esto fuera posible, una superinteligencia sería un socio negociador difícil. A diferencia de los humanos, probablemente leerían la letra pequeña.

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