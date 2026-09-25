La Marcha del Orgullo mantendrá su fecha original tras un acuerdo con la Ciudad + Agregar ámbito en









La movilización se realizará el 7 de noviembre, como estaba previsto. La organización anunció que trabajó con el Gobierno porteño para coordinarla con el operativo por la llegada de León XIV al día siguiente.

La Marcha del Orgullo mantendrá su fecha original: se realizará el sábado 7 de noviembre en Buenos Aires.

La Marcha del Orgullo se realizará el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, tal como estaba previsto desde un principio. Después de varios días de discusión por el operativo vinculado con la visita del papa León XIV, la organización anunció que llegó a un acuerdo con el Gobierno porteño para garantizar la movilización sin modificar su fecha.

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“Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas”, informó la Marcha del Orgullo. Según explicó, las conversaciones permitieron encontrar una solución para compatibilizar la convocatoria con los preparativos para la llegada del pontífice, prevista para el domingo 8 de noviembre.

La Marcha del Orgullo se realizará el 7 de noviembre.



Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite… — Marcha del Orgullo (@MarchaOrgulloAR) September 25, 2026 La definición deja atrás el pedido que había formulado la administración de Jorge Macri para trasladar la marcha al 21 de noviembre. El Gobierno porteño había argumentado que la visita papal requeriría un amplio despliegue de personal de seguridad, tránsito y emergencias, por lo que buscaba reprogramar los eventos masivos previstos para esos días. La propuesta alcanzaba también a otras actividades en la Ciudad.

La Comisión Organizadora se opuso desde el comienzo. Señaló que la fecha se había definido con antelación y que cambiarla afectaría una planificación de meses, tanto de las agrupaciones convocantes como de quienes viajarían desde otras provincias para participar. También advirtió que artistas, organizaciones sociales, sindicatos y delegaciones ya habían asumido compromisos para el 7 de noviembre.

Cómo se resolvió la discusión por la fecha El conflicto se profundizó cuando la Ciudad dispuso que no autorizaría eventos en el espacio público entre el 6 y el 13 de noviembre, salvo las actividades vinculadas con la agenda oficial del Papa. La medida comprendía el día elegido para la Marcha del Orgullo y abrió dudas sobre las condiciones en que podría realizarse.

En una carta pública dirigida a Macri, las organizaciones pidieron que el Gobierno porteño garantizara su acompañamiento. Explicaron que ese apoyo incluye recursos necesarios para un encuentro de esta magnitud, como ambulancias, baños, escenario y coordinación logística. Además, sostuvieron que la llegada del Papa al día siguiente no debía impedir la realización de una movilización organizada con meses de anticipación. La controversia también había quedado expuesta en las declaraciones del jefe de Gobierno, quien afirmó que mantenía conversaciones para postergar la marcha y defendió el cambio de fecha por el carácter excepcional de la visita papal. Mientras tanto, la Comisión Organizadora reiteraba que el 7 de noviembre seguía siendo la fecha de convocatoria. Finalmente, ambas partes intercambiaron propuestas hasta alcanzar el entendimiento anunciado por la organización. En su mensaje, destacó que “el diálogo, la organización y una voluntad política compartida” hicieron posible garantizar los dos acontecimientos. La confirmación despeja la principal incertidumbre de las últimas semanas: la Marcha del Orgullo no se posterga. “Nos vemos en las calles este 7N”, cerró la convocatoria. La edición de este año será la 35ª Marcha del Orgullo y tendrá como consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”