Dólar: el mayorista volvió a bajar y quedó debajo de $1.510, ¿qué espera el mercado para los próximos meses?

El tipo de cambio cerró el lunes a $1.507,50, mientras que el CCL se mantuvo cerca de los $1.600 y el blue alcanzó máximos de dos semanas. Con el nuevo dato de inflación, el techo de la banda llegará a $1.951,50 hacia fines de octubre.

A cuánto se vende el dólar este martes 15 de septiembre.

El dólar mayorista volvió a bajar en la última rueda y cerró por debajo de los $1.510 , en un mercado que continúa mostrando relativa estabilidad cambiaria. La cotización se dio vuelta hacia el final de la jornada y terminó en $1.507,50 , un peso por debajo del cierre del viernes.

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El movimiento profundizó la calma que viene mostrando el mercado oficial durante las últimas semanas. El viernes, el mayorista había retrocedido $4,50 y registrado su mayor caída diaria en prácticamente un mes.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.530 para la venta en el Banco Nación . En los dólares paralelos, en cambio, las señales fueron mixtas. El blue avanzó $5 hasta los $1.550 , su valor más alto en dos semanas, mientras que el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.593,64 y el MEP descendió hasta $1.534,10 .

Así, mientras el dólar oficial continúa estabilizado alrededor de los $1.510, las cotizaciones financieras permanecen por encima, particularmente el CCL, que se sostiene cerca de la zona de los $1.600.

Los contratos de dólar futuro, por su parte, cerraron con bajas generalizadas y el mercado ubicó al tipo de cambio mayorista en $1.602,50 para diciembre , lo que por el momento refleja expectativas de una depreciación gradual y sin un salto significativo hacia fin de año.

El BCRA desaceleró las compras de dólares

La estabilidad del tipo de cambio se produce al mismo tiempo que el Banco Central redujo el ritmo de acumulación de divisas.

“El BCRA continuó reduciendo el ritmo de sus compras de dólares”, señalaron desde Max Capital. El viernes, pese al elevado volumen negociado en el mercado, la autoridad monetaria adquirió apenas u$s5 millones, llevando las compras acumuladas durante 2026 a u$s14.229 millones.

El promedio móvil de cinco días de las compras del Central cayó así hasta u$s8 millones diarios, mientras que las reservas brutas finalizaron en u$s50.469 millones.

La dinámica vuelve a poner el foco sobre la oferta de dólares durante los próximos meses. La liquidación tradicional del agro suele perder fuerza en la última parte del año, aunque ese menor flujo encuentra cierto contrapeso en las exportaciones de energía y minería y en los dólares provenientes de colocaciones de deuda privada y provincial.

El promedio diario de compras de reservas cayó a u$s8 millones

Dólar: el nuevo techo de la banda llegará a $1.951,50

En este escenario, el último dato de inflación terminó de definir hasta dónde podrá subir el dólar durante octubre antes de alcanzar el límite de intervención del Banco Central. El IPC de agosto avanzó 1,66% mensual y, debido al mecanismo de actualización vigente, ese porcentaje determinará el movimiento de las bandas cambiarias durante octubre.

Así, el techo pasará de $1.919,63 hacia fines de septiembre a $1.951,50 al cierre de octubre, una diferencia cercana a $32.

El sistema funciona con un rezago de dos meses: la inflación de julio determinó la actualización de septiembre y la de agosto establecerá los límites de octubre.

Con el mayorista actualmente en $1.507,50, la cotización se encuentra unos $444 por debajo del techo previsto para fines de octubre. Para alcanzar los $1.951,50 desde los niveles actuales, debería registrar una suba cercana al 29,5%.

La distancia muestra que, al menos por el momento, el dólar continúa operando lejos de la zona en la que el Banco Central debería vender reservas para defender el límite superior del esquema.

Qué espera el mercado para el dólar

Las proyecciones privadas tampoco anticipan que el tipo de cambio llegue a acercarse al techo en los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyectó un dólar promedio de $1.530 para septiembre, $1.565 para octubre y $1.600 para noviembre, hasta alcanzar los $1.630 en diciembre.

La estimación para el último mes del año fue corregida $22,20 a la baja frente al relevamiento anterior y supone una variación interanual del 12,6%.

Por su parte, el último relevamiento de FocusEconomics, realizado entre economistas de bancos y consultoras locales y del exterior, ubicó el consenso para el dólar mayorista en $1.645,20 hacia fines de diciembre, apenas por debajo de los $1.648 estimados anteriormente.