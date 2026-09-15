El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 15 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 15 de septiembre
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 15 de septiembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 15 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.506,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 15 de septiembre
El dólar CCL cerró a $1.592,97 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 15 de septiembre
El dólar MEP cerró a $1.529,87 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 15 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 15 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.592,20, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 15 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.945, según Binance.
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