De cuánto es la fortuna de Michael Polansky, el multimillonario prometido de Lady Gaga

El empresario tecnológico construyó su carrera lejos de los escenarios y mantiene vínculos con inversiones, biotecnología y proyectos filantrópicos.

El empresario combina su actividad profesional con proyectos vinculados a la ciencia, la tecnología y la investigación.

La relación entre Lady Gaga y Michael Polansky volvió a despertar interés por la vida privada de una de las parejas más famosas del espectáculo internacional. Aunque ella es una estrella global de la música y el cine, él construyó su trayectoria en el mundo tecnológico, las inversiones y la filantropía para recaudar un patrimonio millonario .

Polansky es graduado de Harvard y desarrolló buena parte de su carrera junto al empresario Sean Parker, conocido por haber cofundado Napster y por su paso por Facebook. Actualmente ocupa cargos ejecutivos en organizaciones vinculadas a Parker y participa en proyectos relacionados con tecnología y biotecnología .

Michael Polansky se formó en Harvard, donde estudió matemáticas aplicadas y ciencias de la computación . Después de graduarse, orientó su carrera hacia el sector financiero y tecnológico y trabajó en firmas como Bridgewater Associates y Founders Fund antes de consolidar su vínculo profesional con Sean Parker.

Comenzaron su relación a fines de 2019 y desde entonces construyeron una vida en común.

Su relación con Parker terminó siendo una pieza central de su carrera. Polansky es CEO de Parker Group , organización que gestiona los intereses empresariales, de inversión y filantrópicos del cofundador de Napster y ex presidente de Facebook. Según la propia firma 7GC, trabaja junto a Parker desde 2008 y participó en la construcción de una cartera de compañías privadas vinculadas con internet, ciencias de la vida y tecnología avanzada.

En paralelo, participó en la creación de la Parker Foundation en 2015. La organización nació con un aporte inicial de u$s600 millones y concentra su trabajo en áreas como ciencias de la vida, salud pública y participación cívica.

Su camino se cruzó con el de Gaga a fines de 2019. Según contó la cantante a Vogue, ambos se conocieron durante el cumpleaños número 40 de Sean Parker, en Los Ángeles. La madre de Gaga ya había conocido a Polansky en un contexto vinculado con la filantropía y, antes de que ellos se trataran personalmente, le había dicho a su hija que creía haber conocido a su futuro marido.

La relación comenzó de manera bastante discreta. Fueron vistos juntos durante la celebración de Año Nuevo de 2019 y posteriormente en Miami, durante el fin de semana del Super Bowl de 2020. En febrero de ese año, Gaga hizo pública la relación en Instagram.

El compromiso llegó en abril de 2024, después de una jornada de escalada. Gaga confirmó públicamente que Polansky era su prometido durante los Juegos Olímpicos de París, cuando se refirió a él con ese título frente al primer ministro francés Emmanuel Macron.

La pareja fue vista en distintas ocasiones durante eventos públicos y actividades fuera del ámbito artístico. El Mundo

Cientos de millones: la fortuna del empresario

El patrimonio de Polansky es de u$s600 millones. Se relaciona con una carrera que combina inversiones, tecnología y emprendimientos. Además de su rol en Parker Group, participó en distintos proyectos empresariales y fue parte de organizaciones de inversión como Hawktail y Avos. También tuvo participación en proyectos relacionados con inteligencia artificial y ciencias de la vida.

Uno de sus proyectos más recientes es Outer Biosciences, compañía enfocada en investigación vinculada con la salud de la piel. Polansky ocupa allí un rol ejecutivo y la empresa trabaja con modelos que combinan investigación biológica y herramientas de inteligencia artificial.

También estuvo involucrado en el Parker Institute for Cancer Immunotherapy, una organización creada para financiar investigaciones sobre tratamientos contra el cáncer. Ese perfil ayuda a entender que su trayectoria no se limita al negocio tecnológico tradicional: una parte importante de sus actividades está relacionada con investigación y filantropía.

No tiene nada que enviadiarle: el patrimonio de Lady Gaga

La fortuna de la cantante, actriz y productora es de u$s300 millones. Acumuló buena parte de ese dinero a través de la música, las giras, contratos publicitarios, cine y sus residencias en Las Vegas. En años habituales sus ingresos pueden ubicarse entre u$s30 y u$s40 millones.

Sus giras representan una fuente fundamental. The Joanne World Tour recaudó u$s95 millones y The Chromatica Ball superó los u$s112 millones en ingresos de taquilla. A eso se suman sus trabajos cinematográficos: por su participación en Joker: Folie à Deux, por ejemplo, recibió un salario estimado de u$s12 millones.

El patrimonio inmobiliario también forma parte de su perfil económico. Gaga posee una propiedad de seis acres en Malibu, frente al océano Pacífico, que adquirió en 2014 por u$s22,5 millones.