Confirmado: Lionel Messi se despedirá del público argentino el 6 de octubre en el Monumental + Agregar ámbito en









Luego de varias sospechas con que el excapitán podía volver al país para despedirse, el presdiente de la Asosciación del Futbol Argentino, Claudio Tapia, confirmó que el astro argentino tendrá su debido homenaje en un solo partido de la próxima fecha FIFA.

Confirmado: Lionel Messi se despedriá de la Selección argentina en el estadio Monumental, el próximo 6 de octubre.

Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina el próximo 6 de octubre, cuando la Albiceleste cierre la fecha FIFA contra Benín, en el estadio Monumental. Según lo confirmó este martes por la tarde Claudio Tapia, el presidente de la Asosciación del Futbol Argentino (AFA), lo acompañarán los nuevos convocados y el plantel campeón del Mundial de Qatar 2022.

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La intención de la mencionada despedida será que los hinchas de la Selección puedan ver a Messi por última vez en la cancha y que el propio jugador pueda dedicarle una palabas al publico que esté presente, después de lo que fue su carta de retirada en las redes sociales.

Lionel Messi vuelve a la Selección argentina después del Mundial 2026. Instagram Lionel Messi El Chiqui Tapia, en sus redes sociales, lo aseguró con un video: "A todos los hinchas de la Selección argentina, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo", comenzó.

En referencia a Messi, continuó: "Al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi. Para que pueda tener la despedida que realmente se merece: el día 6 de octubre, acá, en la Argentina".

Luego, agregó un detalle que iusionó a una gran parte del pueblo argentino: "A su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitamos a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar. Para que, con sus familias, lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección", concluyó Tapia.

Scaloni, Messi y un último abrazo para los hinchas argentinos. ChatGPT IA Además, para que continuén las ilusiones de los argentinos, Lionel Scaloni ya publicó la convocatoria oficial para los tres amistosos que jugará la Selección y Messi encabeza la renovada lista después de lo que fue el subcampeonato en el Mundial 2026. Los amistosos de la Selección argentina Serán tres amistosos en territorio argentino y se darán de la siguiente manera: El miércoles 30 de septiembre contra Bolivia, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

en el de El 3 de octubre ante Burkina Faso , en el Estadio Monumental .

, en el . El 6 ante Benín, en el Estadio Monumental. De esta manera, la Selección tendrá tres oportunidades para reencontrarse con sus hinchas luego de la participación mundialista. La AFA anunció oficialmente a los rivales, las fechas y los estadios, aunque todavía restan definir los horarios. El cuerpo técnico analiza comenzar los entrenamientos en el predio de Ezeiza entre el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre.