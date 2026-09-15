Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 15 de septiembre

Depositphotos

El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 15 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.507,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 15 de septiembre El dólar CCL opera a $1.593,64 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 15 de septiembre El dólar MEP opera a $1.534,10 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 15 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 15 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.592,44, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 15 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s77.881, según Binance.