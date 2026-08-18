El dólar blue trepó $10 y la brecha con el oficial tocó un máximo desde principios de mes + Agregar ámbito en









La cotización informal retomó las alzas tras el fin de semana largo, en una rueda marcada por una mayor búsqueda de cobertura y avances generalizados en el mercado cambiario.

El mercado cambiario operó con mayor demanda de cobertura, mientras el paralelo mostró un ajuste superior al del segmento mayorista.

El dólar blue cerró este martes 18 de agosto a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con una suba de $10 respecto del viernes, tras el fin de semana largo por el feriado del lunes. El avance se dio en una jornada en la que las distintas cotizaciones del dólar operaron en alza, aunque con movimientos de distinta magnitud y en un contexto de mayor demanda de cobertura.

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En ese escenario, el blue avanzó 0,65% y mostró una suba algo mayor que la del dólar mayorista, que ganó 0,5%, aunque quedó por debajo del salto del contado con liquidación (CCL), que trepó 2,6%. Así, la brecha entre el paralelo y el tipo de cambio oficial mayorista volvió a ubicarse en torno al 4%, un nivel que no alcanzaba desde comienzos de agosto.

Detrás del movimiento volvió a aparecer la tensión en el mercado de pesos, donde las tasas de corto plazo registraron una fuerte suba. El encarecimiento del fondeo y la menor disponibilidad de liquidez incrementaron la cautela entre los operadores y reactivaron la búsqueda de cobertura cambiaria, una dinámica que se reflejó con mayor intensidad en las cotizaciones financieras y, en menor medida, en el mercado informal.

Por su parte, el dólar mayorista terminó la rueda en $1.495, unos $7,50 por encima del cierre del viernes, luego de tocar un máximo de $1.496,50. En una jornada de bajo volumen de operaciones, la demanda de cobertura logró imponerse sobre la oferta disponible y permitió que la cotización recuperara parte de la caída acumulada durante la semana anterior.

En el mercado de contado se negociaron u$s343,6 millones, mientras que el Banco Central (BCRA) compró u$s10 millones, la segunda adquisición diaria más baja de agosto, con lo que acumula u$s339 millones en lo que va del mes.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 18 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.495 para la venta. Valor del CCL hoy, martes 18 de agosto El dólar CCL cerró a $1.613.35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%. Valor del dólar MEP hoy, martes 18 de agosto El dólar MEP cerró a $1.516,65 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 18 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 18 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.579.54, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 18 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.654, según Binance.