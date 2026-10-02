El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 2 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 2 de octubre
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Milei contra Milei, entre la paciencia que pide y la que pierde el mercado
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 2 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.523 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 2 de octubre
El dólar CCL opera a $1.621,55 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.5%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 2 de octubre
El dólar MEP opera a $1.552,44 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 2 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 2 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.614,88, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 2 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.156, según Binance.
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