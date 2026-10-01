El BCRA compró otros u$s93 milones y la reservas volvieron a superar los u$s48.000 millones

El stock bruto subió u$s2.199 millones y cerró en u$s48.289 millones, tras revertir parte de los movimientos contables de fin de mes. La autoridad monetaria inició octubre con saldo comprador en el mercado oficial.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar divisas este jueves 1° de octubre en el mercado oficial y las reservas internacionales brutas rebotaron con fuerza , luego de la caída contable registrada en el cierre de septiembre. La autoridad monetaria adquirió más de u$s90 millones y el stock de reservas subió u$s2.199 millones , hasta cerrar en u$s48.289 millones .

La mejora confirmó la reversión de buena parte de los movimientos de fin de mes que habían explicado el retroceso del miércoles. En la rueda previa, las reservas habían caído u$s1.392 millones , hasta u$s46.090 millones , pese a que el BCRA había concretado la mayor compra diaria de los últimos dos meses (u$s160 millones).

En el Mercado Libre de Cambios , la entidad sumó este jueves u$s93 millones , con lo que inició octubre con saldo positivo. El dato también permitió sostener la racha compradora tras el cierre de septiembre, mes en el que el BCRA acumuló u$s473 millones pese a registrar el peor ritmo diario de compras del año.

Así, las reservas volvieron a ubicarse por encima de los u$s48.000 millones , en una jornada marcada por la normalización de factores contables y financieros de cierre mensual. El rebote del stock bruto no respondió sólo a la compra en el mercado oficial, sino también a la reversión de movimientos transitorios que habían impactado en la última rueda de septiembre.

El dólar arrancó octubre al alza y el mercado mira la oferta de divisas

El mayorista subió $7,5 este jueves y cerró en $1.524,5, con lo que recuperó toda la baja de la rueda anterior. La suba se dio en un contexto externo más adverso para monedas emergentes, con el DXY en alza y el real brasileño en baja, aunque con menor volumen operado en el mercado local.

La atención del mercado pasa ahora por la capacidad de sostener la oferta de dólares después de un septiembre excepcional para la liquidación del agro. Según CIARA-CEC, el sector ingresó u$s3.228 millones durante el mes, un 17% más que en agosto y el tercer mejor septiembre de los últimos 25 años.

Hacia adelante, los analistas advierten que octubre podría mostrar una ventana menos favorable para el agro hasta noviembre, mientras siguen presentes factores de demanda como importaciones de energía, giros de utilidades, atesoramiento y cobertura cambiaria.