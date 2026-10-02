Enviada especial a París.- El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobó el ingreso del proyecto presentado por las compañías Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), para el bloque Bajo del Choique – La invernada.
Pluspetrol anuncia la inversión de u$s 12.400 millones en Vaca Muerta a través del RIGI
La inclusión del proyecto permitirá acelerar el desarrollo de este yacimiento que contempla una inversión de u$s12.400 millones en un plazo de 25 años.
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La inclusión del proyecto mencionado, permitirá acelerar el desarrollo de este yacimiento que contempla una inversión de u$s12.400 millones en un plazo de 25 años y buscará alcanzar un nivel de producción que superará los 100.000 bbl/d mediante la construcción de 4 plantas de procesamiento, ductos de evacuación y perforación de más de 620 pozos horizontales.
“El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en plays no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo", señaló Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina.
"Este régimen permite acelerar desarrollos, asimilando las condiciones económicas a las de otros países, incrementando la resiliencia y competitividad de Vaca Muerta en el escenario internacional. Es positivo que Argentina haya avanzado en un marco que fortalezca la seguridad jurídica y genere mejores condiciones para transformar el potencial de sus recursos en inversión, producción, empleo y exportaciones sostenidas en el tiempo”, completó.
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