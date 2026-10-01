Dólar en octubre: el mercado anticipa una mayor presión con la mira puesta en las elecciones de 2027

Luego de un septiembre con menor intervención compradora por parte del Banco Central, así como una mayor demanda de cobertura, los analistas anticipan un escenario cambiario más desafiante.

El mercado cambiario llega a octubre con un escenario diferente al de los últimos meses. Si bien la oferta de dólares se sostiene como uno de los principales factores de contención para el tipo de cambio, ya comienzan a aparecer señales de una mayor demanda por cobertura . En ese panorama, los analistas advierten que la divisa estadounidense podría enfrentar una presión alcista durante el décimo mes del año , en un mercado que empieza a incorporar progresivamente las expectativas vinculadas al ciclo electoral de 2027.

Septiembre dejó como uno de los principales datos lo que fue la marcada desaceleración en las compras de divisas por parte del Banco Central (BCRA) . La autoridad monetaria cerró el mes con menos de u$s500 millones adquiridos en el Mercado Libre de Cambios (MLC) , lo que supone el menor registro mensual del año . El dato adquiere relevancia, ya que tuvo lugar pese a que la liquidación del sector agroexportador, que aportó una cantidad significativa de dólares al mercado.

Para Marianela Gayá , Chief Economist de Formula, octubre presenta "varias aristas" y, aunque el mercado todavía conserva cierta calma, comenzaron a acumularse señales que podrían incrementar la demanda de la moneda norteamericana. En particular, destacó que el balance cambiario de agosto confirmó que " la demanda de divisas por parte de las personas físicas sigue siendo elevada ", con compras cercanas a u$s1.800 millones una vez descontados los gastos con tarjeta.

La economista consideró que esta dinámica podría profundizarse si la coyuntura internacional deja de acompañar. En particular, señaló que un escenario con tasas de interés elevadas en EEUU y un dólar fortalecido a nivel global podría generar mayor presión sobre las monedas emergentes y, por esa vía, sobre el peso .

A nivel doméstico, Gayá puso el foco en la relación entre tasas de interés y dólar. Según explicó, las señales de contracción monetaria y la intervención oficial a través de instrumentos dólar linked colocan bajo análisis el denominado trade-off entre rendimiento en pesos y cobertura cambiaria. En un contexto de tasas más bajas, los incentivos para buscar cobertura podrían comenzar a ganar terreno, aunque la oferta de divisas todavía funciona como un contrapeso.

"Los incentivos comienzan a alinearse para una mayor búsqueda de cobertura cambiaria en un contexto de tasas bajas", detalló la experta. De todos modos, remarcó que la estrategia oficial parece priorizar el ancla cambiaria y evitar agregar presión sobre la divisa. Por esto, consideró que la evolución de los flujos durante octubre "será clave para determinar cuánto más puede sostenerse el actual escenario" de relativa calma.

La city empezó a mirar las elecciones de 2027

A esta dinámica se suma un factor que comienza a ganar peso en las decisiones de los inversores: las expectativas sobre el escenario electoral de 2027. En ese sentido, Eric Paniagua, socio de PX Capital, entiende que el dólar podría mostrar "cierta tendencia alcista" durante octubre, en parte porque el mercado comienza a anticiparse con mayor horizonte al próximo proceso electoral.

El especialista señaló que esa expectativa ya comenzó a reflejarse en las últimas ruedas, con un mercado que mostró mayor tensión y llevó al dólar MEP a niveles cercanos a los $1.560. En esa línea, consideró que el comportamiento del tipo de cambio incorpora prima vinculada a la incertidumbre futura, aun cuando todavía resta más de un año para las elecciones nacionales de 2027.

Paniagua también observó que el Gobierno no parece mostrar el mismo nivel de preocupación frente a una suba moderada del tipo de cambio que en otros momentos. Su interpretación se basa, principalmente, en que las tasas de interés no acompañaron en la misma magnitud los últimos movimientos alcistas del dólar. Para la city, esta combinación podría indicar una mayor tolerancia oficial a cierto reacomodamiento cambiario.

De esta manera, octubre aparece como un mes en el que comenzarán a cruzarse distintos factores. Por un lado, la liquidación del agro y el ingreso de divisas financieras podrían mantenerse como una fuente de oferta. Por otro, la demanda del billete verde por el lado de las personas físicas, la búsqueda de cobertura, las tasas de interés y un mundo menos favorable podrían incrementar la presión sobre el mercado de cambios.