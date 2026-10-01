La economía, las inversiones y el fantasma de 2027: qué preocupa a los empresarios

Al empresariado le inquieta que la economía no repunte y crezcan las posibilidades electorales del kirchnerismo. Por más que falte un año, la incertidumbre política está afectando la actividad económica y las decisiones de inversión. Algunos sectores del peronismo trabajan para poder ofrecer una propuesta competitiva.

Por más que falte un año para los próximos comicios, la discusión sobre el futuro político del país sobrevoló con intensidad en los pasillos del Coloquio de IDEA.

Sucede que la impresión predominante entre los directivos de empresas es que durante el actual Gobierno se han dado cambios profundos y positivos en el modelo económico - básicamente el reordenamiento macroeconómico y la desregulación -, pero podrían tener un giro de 180 grados si las urnas así lo permitieran en 2027. Es decir, en el horizonte se presentan alternativas diametralmente diferentes y, por lo tanto, es alta la incertidumbre.

Javier Milei, en su exposición del miércoles por videoconferencia (desde París) no sólo ratificó el rumbo, sino que prometió profundizarlo . Una afirmación que plantea interrogantes entre quienes acompañan los lineamientos oficiales, pero también consideran que deben hacerse correcciones.

En cambio, Milei dejó expuesto que, si los argentinos no lo acompañaban con su voto, el problema no será de él, sino de la sociedad. Quienes afirman conocer al primer mandatario explican que su aspiración es llevar adelante políticas que saquen a la Argentina del estancamiento y demostrar que funciona el modelo de la libertad. Después de todo, dicen, su mayor deseo es ser reconocido por sus logros intelectuales en materia de teoría económica. Sin embargo, analistas políticos interpretan que, con este tipo de actitudes, Milei muestra una carencia en materia de liderazgo . Tampoco está en su concepción profundizar en materia de consensos . Quedó en claro ayer cuando afirmó que no es posible acordar con quienes roban o matan.

Otros en cambio manifiestan dudas respecto a cómo sería un segundo mandato: “Yo quiero que Milei gane las elecciones, pero me preocupa lo que vaya a hacer después” , se sinceró un importante empresario que afirma no querer volver al “populismo”. El resquemor es por las actitudes “intolerantes” que suele tener Milei que podrían potenciarse en caso de ser reelecto.

Se escuchan ofertas

Distintas encuestas de opinión muestran que, si bien Milei mantiene un nivel relativamente alto de aprobación y un porcentaje duro de la opinión pública que apoya sus políticas, ahora entre sus fieles empieza a haber cierta “fatiga”. “Antes para este núcleo no había otra opción que no fuera Milei, ahora la novedad es que no descartan segundas alternativas”, señala un importante consultor de opinión pública.

Este jueves pasó por el Coloquio Patricia Bullrich y también su exposición tuvo sabor electoral. La senadora se refirió a temas de interés para el país, como la reforma previsional - con ideas propias como terminar con los impuestos al trabajo mediante un cambio de régimen. Afirmó que “el sistema previsional es un tema que explota”.

También habló de cómo se podría solucionar el problema de la presión impositiva de los municipios y provincias; planteo un RIGI para todos y cuestionó al Poder Judicial, en particular a resoluciones en temas de la salud. “Habló como una candidata presidencial”, fue el comentario más escuchado de los asistentes. Al termino de su exposición, Patricia almorzó en el Hotel Costa Galana con numerosos empresarios. Por su parte, unos 20 hombres de negocios se vieron con el candidato presidencial, Hernán Lacunza.

En las charlas de los coffee breaks varios fantaseaban respecto a la posibilidad de que Bullrich fuera la candidata por La Libertad Avanza en 2027, si llegara a medir mejor que Milei para consolidar lo que ella definió como “la reelección del proyecto”.

Algunos creen que, como la aspiración de Milei no es política, sino que pretende que se cristalicen sus ideas, podría tener la “generosidad” de ceder su espacio a Bullrich. Pero otros se preguntan por qué habría de decidir tal renunciamiento y recuerdan la poca simpatía que la hermana Karina tiene por la senadora.

No pocos hombres de negocios apoyan los lineamientos del programa libertario, pero temen que los próximos meses sigan siendo “duros” y que, por lo tanto, no se asegure la reelección de Milei. El encuentro en Mar del Plata sirvió para cruzar algunas cifras con tintes severos: una gran empresa de consumo masivo registra una caída de 13% en sus ventas con relación a 2023 y una de las cadenas más importantes de supermercados afirma estar 15% por debajo.

Además, reconocen que, como se anticipó el tiempo electoral, “más de un proyecto de inversión está en wait and see”, con la honrosa excepción de las destinados a los sectores más dinámicos (agro, minería y energía).

Existe consenso de que la economía en 2027 puede mejorar un poco, pero no lo suficiente para se sienta en el bolsillo.

La oposición

En este contexto, para algunos el “cuco” es el retorno al pasado de la mano de Axel Kicillof. En el entorno del gobernador de la provincia de Buenos Aires consideran que es el “candidato natural” del peronismo. No por nada, señalan, es el opositor que maneja el distrito más importante y encabeza la intención de voto en las encuestas.

No es lo que opinan otros sectores de la oposición, particularmente el kirchnerismo. Dicen que Cristina Kirchner lo considera “un desagradecido” y otros sostienen que Kicillof “se maneja con su camarilla y no abre el juego a otras expresiones del partido”.

También están los que esgrimen razones como que el gobernador bonaerense está “muy asociado al pasado” y que “la única forma que tiene el peronismo de ganar es presentar algo nuevo”.

Un político que está juntando voluntades, aunque no se trate precisamente de “algo nuevo” es el senador Gerardo Zamora. En su entorno dicen que goza del apoyo de Cristina como así también una buena relación con Sergio Massa.

Además, indican que mantiene fluidos contactos con los gobernadores, especialmente del norte, y que, por su origen, también son fuertes sus vínculos con el radicalismo.

Otro de los mandatarios que algunos imaginan como candidato es Rolando Figueroa. Se lo considera como una posible carta de triunfo particularmente por ser el gobernador de Neuquén, donde se sitúa el epicentro de la revolución energética derivada de las explotaciones no convencionales (Vaca Muerta).

Es decir, interpretan, llevaría implícita la certeza de que no se daría marcha atrás en políticas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por el que ya hay proyectos en danza por u$s200.000 millones -casi un tercio del PBI-.

Más allá de los nombres, en sectores del peronismo consideran que la fórmula por el espacio debería resolverse recién un mes antes del cierre de las listas. Esto es así porque, en caso contrario, “el oficialismo tendría tiempo para desgastar al candidato”.