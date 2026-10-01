La recaudación de impuestos creció cerca de 4% real en septiembre, impulsada por Ganancias y retenciones Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









El Impuesto a las Ganancias creció cerca del 20% anual debido al pago del primer anticipo de las sociedades del período 2026. La retenciones comenzaron a reflejar la suba de las exportaciones.

En septiembre los ingresos del fisco repuntaron.

La recaudación tributaria tuvo un importante repunte en septiembre de la mano del Impuesto a las Ganancias, aunque el IVA completó 11 meses seguidos de datos negativos.

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El mes pasado, según reportó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se reunieron $21,3 billones, lo que implica una suba del orden del 4% real respecto de igual mes del año pasado.

De acuerdo con la información oficial, el Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $ 6.9 billones y tuvo una variación interanual de 26,1%. El IVA Impositivo aumentó 35,5%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación de 8,7%.

Por otro lado, ARCA reportó que el Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual nominal de 63,3% con una recaudación de $4.7 billones. "El pago del saldo de declaración jurada de personas humanas del período fiscal 2025 operó en julio 2026 y el vencimiento de la presentación, que incluye las correspondientes al Régimen Simplificado de Ganancias en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal, previsto para este mes fue prorrogado para el 13 de octubre 2026. En el año anterior tanto el pago como la presentación fueron en junio. Este mes ingresó el 1er anticipo del período fiscal 2026, que el año anterior había vencido en agosto". indicó el organismo recaudador.

La CNV ayudó a subir la recaudación del impuesto al cheque Por otro lado, en el impuesto a los créditos y débitos se alcanzaron $1.6 billones, con un incremento interanual de 33%. Incidió favorablemente un día hábil más de recaudación en comparación al año anterior. Este mes se encontraron vigentes las nuevas exenciones incorporadas en el impuesto por el Decreto 475/2026. El 14 de septiembre la Comisión Nacional de Valores emitió la Resolución General 1.166/2026 por la cual establece la obligación del uso de transferencias bancarias para ciertas operaciones.

En tanto, los ingresos por Seguridad Social aumentaron 35,4%, alcanzando $ 4.9 billones debido al aumento de la remuneración bruta promedio y un incremento en la distribución de las facilidades de pago en relación al año anterior. En derechos de exportación se obtuvieron $ 1.1 billones con una variación interanual de 99,2% debido al aumento del precio de la oferta exportable argentina, a la suba de las ventas de combustibles y minerales y a que en 2025 se anticiparon liquidaciones de agosto y septiembre para junio y julio por baja de alícuotas. Por otra parte, en aranceles de importación y otros ingresaron $730.426 millones con una variación interanual de 2,2%. En análisis de un economista Según indicó que economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la "recaudación tributaria nacional de septiembre habría crecido un 3,7% real respecto a la de septiembre de 2025". "Los tributos que más habrían caído serían Bienes Personales (-27,5%), seguidos por los derechos de importación (-23,4%). Los que habrían mostrado crecimiento habrían sido los derechos de exportación (49,5%) y Ganancias (22,5%)", explicó Argañaraz. El titular del IARAF indicó que "el principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 5,4% en términos reales respecto a septiembre de 2025 (IVA Impositivo 1,7% e IVA Aduanero -18,4%)". De acuerdo con el analista, en tanto, la recaudación de impuesto al cheque habría bajado un 0,3% real interanual mientras que Ganancias habría subido un 22,5% real interanual y Aportes y contribuciones a la seguridad social habrían tenido una suba real interanual del 1,6%.