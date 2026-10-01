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1 de octubre 2026 - 08:52

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 1 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista registró su tercera caída consecutiva este miércoles, en medio de un fuerte salto en el volumen de operaciones. La cotización creció en el acumulado de septiembre, pero la magnitud fue mucho menor a la inflación que esperan los analistas para el mes en cuestión.

Los bonos soberanos operaron dispares, ante lo cual el riesgo país se mantuvo algo arriba de los 600 puntos básicos. Por su parte, se observó una recuperación de las acciones argentinas, tanto en el S&P Merval como en Wall Street.

En simultáneo, el Gobierno continá en el Argentina Week en París, mientras la city se concentrará en dos datos claves que se dan a conocer este jueves: INDEC dará a conocer el informe de distribución de Ingreso para el segundo trimestre y el informe de Recaudación tributaria de septiembre.

Octubre llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más: cuánto suben los servicios

El Estado y las empresas ya definieron los incrementos de tarifas y servicios clave para este mes. Los nuevos montos que entraron en vigencia este jueves 1 de octubre.

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En París, Javier Milei volvió a hablar de la reelección y prometió que 2028 será "el mejor año económico de la historia"

El Presidente habló ante empresarios europeos en la Argentina Week de París y aseguró que, si su Gobierno es reelecto, el país alcanzará el investment grade durante su segundo mandato. También defendió el rumbo económico y destacó las medidas tomadas para fortalecer las reservas.

Por Nazarena Lomagno

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 1 de octubre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.539,87 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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