Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 1 de octubre

El dólar mayorista registró su tercera caída consecutiva este miércoles, en medio de un fuerte salto en el volumen de operaciones. La cotización creció en el acumulado de septiembre, pero la magnitud fue mucho menor a la inflación que esperan los analistas para el mes en cuestión.

Los bonos soberanos operaron dispares, ante lo cual el riesgo país se mantuvo algo arriba de los 600 puntos básicos. Por su parte, se observó una recuperación de las acciones argentinas, tanto en el S&P Merval como en Wall Street.

En simultáneo, el Gobierno continá en el Argentina Week en París, mientras la city se concentrará en dos datos claves que se dan a conocer este jueves: INDEC dará a conocer el informe de distribución de Ingreso para el segundo trimestre y el informe de Recaudación tributaria de septiembre.