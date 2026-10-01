Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 1 de octubre

El dólar mayorista registró su tercera caída consecutiva este miércoles, en medio de un fuerte salto en el volumen de operaciones. La cotización creció en el acumulado de septiembre, pero la magnitud fue mucho menor a la inflación que esperan los analistas para el mes en cuestión.
Octubre llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más: cuánto suben los servicios
El Estado y las empresas ya definieron los incrementos de tarifas y servicios clave para este mes. Los nuevos montos que entraron en vigencia este jueves 1 de octubre.