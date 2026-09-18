El dólar blue volvió a caer y recortó la brecha con el oficial por tercera rueda al hilo + Agregar ámbito en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue retornó a los $1.550. Depositphotos

El dólar blue volvió a caer este viernes 18 de septiembre, por lo cual recortó la brecha con el oficial por tercera rueda consecutiva. Aun así, la cotización finalizó por encima del cierre de la semana pasada.

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El informal bajó $5, a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Dado que el tipo de cambio mayorista avanzó, el spread entre ambos precios se redujo desde el 3% al 2,5%.

De todos modos, respecto del viernes pasado el blue registró un alza de $5 (+0,3%). Se trato del segundo incremento semanal al hilo, pese a que la dinámica de las últimas ruedas frenó la tendencia.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 18 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.514 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 18 de septiembre El dólar CCL cerró a $1.582,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%. Valor del dólar MEP hoy, viernes 18 de septiembre El dólar MEP cerró a $1.535,41 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 18 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 18 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.596,20, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 18 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s80.944, según Binance.