Córdoba: el sector de Rodrigo de Loredo quedó al frente de la UCR pero el partido llegará dividido a 2027

La Cámara Nacional Electoral rechazó el último intento del sector de Ramón Mestre por revertir su exclusión de la pelea provincial. Igual habrá elecciones el domingo en Capital y Colón, y la oposición interna ya avisó que no reconocerá a las nuevas autoridades. De Loredo saludó a su aliado con un mensaje en clave de campaña por la gobernación.

La Cámara Nacional Electoral dejó firme el escenario que consagra a Generación X, el sector referenciado en el exdiputado nacional Rodrigo de Loredo, como única lista habilitada para conducir el Comité Provincia , lo que terminó de despejar el camino para que Matías Gvozdenovich sea el próximo presidente de la UCR Córdoba. El fallo llegó este jueves 17, a tres días de las elecciones partidarias de este domingo. Pero el conflicto político del radicalismo cordobés está lejos de resolverse.

El tribunal no volvió a analizar el fondo de la controversia ni confirmó expresamente cada uno de los argumentos de Martín Vaca Narvaja . Entendió que las decisiones cuestionadas no eran susceptibles de apelación ante esa Cámara, conforme al artículo 32 de la Ley 23.298, al señalar que "las decisiones de las juntas electorales partidarias solo pueden revisarse ante los jueces federales con competencia electoral".

Por eso devolvió las actuaciones a primera instancia. El fiscal Ramiro González había pedido rechazar la apelación. La decisión llevó la firma de los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas.

El conflicto nació cuando la Junta Electoral del partido descartó las listas de Más Radicalismo. Vaca Narvaja ratificó esa decisión y tras revisar departamento por departamento, concluyó que el sector no cumplió los requisitos en ninguno de los 15 distritos analizados.

Las agrupaciones debían presentar candidatos en al menos 14 departamentos; Más Radicalismo presentó listas en 18, pero diez fueron impugnadas y quedó por debajo del piso exigido. Entre sus planteos, el espacio cuestionaba una interpretación restrictiva de la exigencia y el descarte de listas ingresadas apenas fuera de plazo por un supuesto bloqueo de seguridad de Google.

Qué sigue en la conducción

La proclamación formal quedará a cargo del titular saliente, el intendente de Río Tercero Marcos Ferrer. Su mandato vence el 30 de septiembre y Gvozdenovich será proclamado antes de esa fecha. El legislador provincial, hombre de confianza de De Loredo, planteó que primero ordenará el partido y después se concentrará en 2027.

Que no haya competencia por la presidencia no significa que el domingo no se vote. Las elecciones en Capital y Colón se mantienen, con despliegue de urnas, boletas y fiscales, y ambos frentes anticipan una disputa pareja. Más Radicalismo sostiene que esos dos departamentos, los más poblados, representan más del 68% del total provincial.

Horas después del fallo, el sector opositor difundió una declaración política firmada por Ramón Mestre, exintendente de la capital provincial. El documento cuestiona a la gestión saliente de Ferrer por inacción política y paralización de los órganos partidarios, y acusa a la Junta Electoral de actuar sin imparcialidad para excluir a las líneas opositoras. Anticipa que desconocerá la legitimidad de las autoridades proclamadas, aunque ratifica que participará de las internas del 20 de septiembre y convoca a la militancia a votar. Además, dijeron que analizan recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

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Tras la confirmación de la Cámara Nacional Electoral a Matías Gvozdenovich como presidente de la UCR, alineado a Rodrigo De Loredo,… pic.twitter.com/iKnAYKNyKL — Política Córdoba Verdad (@CordobaVerdad) September 18, 2026

Juan Jure, el dirigente de Río Cuarto que iba a disputar la presidencia del partido por Más Radicalismo, dio un paso más. En declaraciones a un medio provincial, tras conocerse el fallo, confirmó que su espacio tendrá un candidato a gobernador propio, que represente a los radicales que no se sienten identificados con la conducción actual. Al plantear una candidatura por fuera de la estructura partidaria que conducirá Gvozdenovich, Jure dejó en claro que su sector no reconocerá a las autoridades que quedaron a cargo del partido centenario. Por ahora no trascendió quién sería ese candidato.

Antes que la cuestión de la sucesión se dirimiera en los estrados judiciales hubo un intento de acuerdo previo, ya que Generación X había ofrecido a Más Radicalismo quedarse con el 40% del Comité pero la discusión por seis lugares de congresales trabó la unidad.

El saludo de Rodrigo de Loredo

Rodrigo de Loredo celebró el desenlace con un mensaje en su cuenta de Instagram dirigido al futuro presidente del partido. "GVOZDENOVICH: HIJO DEL HIERRO. Productor del sureste cordobés. Su gestión transformó Arias. De convicciones, leal, directo, buena persona. Listo para poner de pie a un gigante de 170 intendentes, 500 concejales y cientos de dirigentes que terminarán con 30 años de peronismo y coronarán una gobernación transformadora. ¡Un orgullo que conduzcas la organización, Matías!". El texto del exparlamentario destaca a Gvozdenovich por su origen de productor del sureste cordobés, su paso por la intendencia de Arias y el músculo territorial que tiene la UCR.

En el mensaje, el exdiputado nacional también deja entrever que va por su propia candidatura a jefe provincial en 2027 y el resultado judicial lo respalda porque su espacio continuará con el control del Comité Provincia y de los delegados nacionales del radicalismo cordobés. Dentro del deloredismo interpretan que Generación X y sus aliados tendrán mayoría propia en el nuevo Comité y concentrarán el manejo de la estructura partidaria.

El poder de Gvozdenovich, según se explicó a Ámbito, contará con un potente respaldo territorial de intendentes, legisladores y concejales. Así, De Loredo llegará con el radicalismo ordenado a la negociación que imagina con La Libertad Avanza rumbo a 2027 para discutir una estrategia que una a toda la oposición en contra de la reelección del peronista Martín Llaryora.

Mientras el sector de De Loredo promueve un frente opositor con los libertarios para vencer al peronismo, en consonancia con las posturas del exdiputado en el Congreso -en donde acompañó la mayoría de los proyectos de LLA- Más Radicalismo advierte que el conflicto de fondo excede los cargos y tiene que ver con la autonomía histórica de la UCR, frente a lo que ve como un intento de subordinar al partido a alianzas externas.