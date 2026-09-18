La confesión de Harry Kane sobre Lionel Messi luego del partido contra la Selección argentina en el Mundial + Agregar ámbito en









El delantero de la Selección de Inglaterra habló en la previa de la gala del Balón de Oro, en donde es favorito a llevarse el galardón, y no dejó de recordar el enfrentamiento ante la Albiceleste por las semifinales de la cita mundialista.

El abrazo entre Lionel Messi y Harry Kane, en la semifinal del Mundial 2026.

Harry Kane, delantero de Inglaterra, se refirió a Lionel Messi durante este viernes en la previa de lo que será la entrega de premios del Balón de Oro. En la entrevista que brindó, rememoró lo que sucedió después del partido contra la Selección argentina en el Mundial 2026 y contó una pequeña anécdota que tuvo con el astro rosarino.

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Respecto a cómo se tomó quedar eliminados de esa forma, con el gol de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento, dijo: “Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera. Pero tengo muchísimo respeto por Messi. Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen”, aseguró.

El cara a cara entre Lionel Messi y Harry Kane luego de los himnos. @anpic4k Además, una vez consumado el encuentro, las cámaras tomaron la imagen de ambos referentes dándose un abrazo y reveló qué sucedió en ese momento: “Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de él, y creo que ésa es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo. De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final”.

Kane, atacante del Bayern Munich, es uno de los tres máximos candidatos a llevarse el Balón de Oro de esta última temporada. En lo que respecta a su campaña, jugó 65 partidos, hizo 73 goles y repartió ocho asistencias. Además, tan solo en la Bundesliga cosechó 36 goles y se aseguró la Bota de Oro, pasando a figuras como Kylian Mbappé o Erling Haaland.

Lionel Messi y Harry Kane. Por último, “El Oficinista”, dejó sus sensaciones de lo que fue la cita mundialista con Inglaterra: “No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor. Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol”, concluyó refiriéndose a Messi en diálogo con la revista Marca.

Messi, con chances del noveno Balón de Oro El galardón se entregará el 26 de octubre en Londres, Inglaterra, y será la primera vez en la historia que no se celebre en Francia, debido a que la revista France Football es de, justamente, ese país. Lionel Messi, por su parte, ya tiene ocho en su haber pero va en busca de uno más. Si bien no es el principal favorito, entre los periodistas que votarán para el premio dicen que va a estar bien valorado. Aún así, todo se definirá el próximo mes. Los contendientes al Balón de Oro: Messi, Mbappé, Lamine Yamal y Kane. Por otro lado, Harry Kane admitió que está con mucha ilusión por ser uno de los contendientes más fuertes a llevarse el Balón de Oro y sobre todo porque es en su país: “Sí, mucha gente me lo ha dicho y quizá sea un buen presagio. Por supuesto, que sea en mi ciudad natal lo haría todavía más especial. Así que sí, es una sensación extraña que se celebre allí este año. Tendremos que esperar y ver qué pasa”, concluyó.