Los bonos en dólares retroceden y el riesgo país ya roza los 520 puntos + Agregar ámbito en









Los títulos anotan bajas en la segunda jornada tras la suba de los tipos de interés por parte de la FED, el mercado analiza el nuevo escenario y qué sucederá con los activos de riesgo.

Los títulos argentinos caen este viernes.

Los bonos en dólares caen en la última jornada de la semana, en medio de un contexto más desafiante para los mercados emergentes que dejó la decisión de la Reserva Federal (Fed) de volver a subir las tasas de interés el pasado miércoles. Así, empujan al riesgo país cerca de los 520 puntos básicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los títulos soberanos operan con bajas de hasta 0,2% de la mano del Global 2046, Global 2035 y el Global 2041. En tanto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan trepa 1,2% a 521 puntos básicos.

@leofinanzas En efecto, una política monetaria más restrictiva en EEUU suele ejercer presión sobre los activos emergentes al elevar el rendimiento de los bonos del Tesoro y encarecer el costo del financiamiento, pero los mercados se recuperaron el pasado jueves tras una reacción inicial a la decisión de la Fed.

A nivel internacional, los principales índices de Wall Street operaron al alza, favorecidos por el retroceso del precio del petróleo y una moderación en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

ADRs y S&P Merval Por otro lado, el S&P Merval subió el jueves 1,1% a 3.061.511,7300 puntos en pesos, mientras que medido en dólares se mantuvo estable a 1.914,81 puntos.

En la jornada previa, también se conoció que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 41,18 puntos en septiembre, con un aumento de 2,37% mensual y de 3,44% interanual. Noticia en desarrollo...