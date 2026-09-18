El dólar blue cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 18 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Mercados: el dólar oficial subió, pero los paralelos bajaron; ADRs perdieron hasta 7,1% y el riesgo país avanzó
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El dólar blue volvió a caer y recortó la brecha con el oficial por tercera rueda al hilo
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 18 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.514 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 18 de septiembre
El dólar CCL cerró a $1.582,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 18 de septiembre
El dólar MEP cerró a $1.535,41 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 18 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 18 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.596,20, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 18 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s80.944, según Binance.
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