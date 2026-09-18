Qué es la neumopatía, el cuadro por el que Mirtha Legrand volvió a ser hospitalizada

El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora permanece hospitalizada para realizarse estudios y recibir tratamiento. Había obtenido el alta cinco días atrás.

Mirtha Legrand fue internada nuevamente este viernes en el Sanatorio Mater Dei , apenas cinco días después de haber recibido el alta médica . Según informó la institución, la conductora de 99 años presentó un “cuadro compatible con neumopatía” y permanecerá hospitalizada para someterse a estudios y controles.

“La señora Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes ”, indicó el parte médico.

El comunicado agregó que la familia de la conductora agradeció “la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha” e informó que, de no producirse cambios en su estado, el próximo parte será difundido el lunes .

Legrand había sido internada el 7 de septiembre debido a un cuadro gripal que posteriormente derivó en una bronquitis. Tras permanecer varios días bajo observación, recibió el alta el domingo 13 y continuó su recuperación en su domicilio.

La palabra neumopatía no identifica una enfermedad específica , sino que es un término general utilizado para describir una afección o alteración de los pulmones. Por ese motivo, el parte médico no permite determinar por sí solo cuál es la causa del cuadro ni su gravedad.

Las enfermedades pulmonares pueden afectar la capacidad para respirar y el funcionamiento general de los pulmones. Algunas son agudas y de corta duración, mientras que otras pueden ser crónicas y evolucionar durante períodos prolongados, según explica MedlinePlus.

Dentro del concepto de neumopatía pueden incluirse cuadros de distinto origen, entre ellos infecciones respiratorias, procesos inflamatorios, enfermedades obstructivas o alteraciones del tejido pulmonar. Por eso, el diagnóstico requiere evaluar los síntomas, los antecedentes clínicos y los resultados de los estudios indicados por los profesionales.

Qué síntomas puede provocar una neumopatía

Las manifestaciones dependen del tipo de afección y de su causa. Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran tos, dificultad para respirar, cansancio, fiebre, dolor o molestias en el pecho y disminución de los niveles de oxígeno.

Sin embargo, el comunicado del Mater Dei no detalló qué síntomas presentó Mirtha Legrand ni precisó si el nuevo cuadro está directamente relacionado con la bronquitis que motivó su internación anterior.

Para establecer el origen de una neumopatía, los médicos pueden recurrir, según cada caso, a la evaluación clínica, la medición de la saturación de oxígeno, análisis de laboratorio y estudios por imágenes, como radiografías o tomografías. El tratamiento también dependerá de la causa detectada.

Por el momento, la información oficial se limita a señalar que la conductora permanece internada, bajo tratamiento y seguimiento médico. Su nieta Juana Viale volverá a reemplazarla al frente de su programa mientras continúa su recuperación.