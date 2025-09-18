Alianza Lima desplegó una polémica bandera sobre los incidentes en Avellaneda previo a su partido contra la U de Chile

Los hinchas del club peruano ironizaron con una bandera sobre los violentos hechos ocurridos entre barrabravas de Independiente y del equipo chileno.

En la previa del partido de ida por los cuartos de final, los hinchas de Alianza Lima desplegaron una bandera que generó fuerte polémica. En ella se observa a un simpatizante de Universidad de Chile corriendo , con la camiseta del club en versión triste y tapando sus nalgas con el escudo invertido de su equipo.

La bandera incluyó además una leyenda que decía: “ 20/8/2025, Sudamérica te vio correr ”, en alusión a los incidentes que tuvieron lugar en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini , donde la barra de Independiente despojó de su ropa y agredió a hinchas chilenos que habían viajado a la Argentina.

Aunque para los fanáticos de Alianza la acción se trató de una chicana futbolera, las imágenes y videos de los hechos —que incluso derivaron en la suspensión del partido de vuelta de octavos de la Copa Sudamericana — siguen marcadas por la violencia.

En ese marco, la bandera fue cuestionada por la falta de moderación al ironizar sobre un episodio que dejó expuesta la brutalidad de ambas parcialidades.

La Aprevide levantó la sanción a las tribunas de Independiente

Independiente lanzó un comunicado para confirmar el levantamiento de la determinación tomada por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) que inhabilitó las Tribunas Pavoni Baja y Alta.

“Luego de las gestiones realizadas por el Club, la A.Pre.Vi.De. decidió levantar la sanción que pesaba sobre las Tribunas Pavoni Baja y Alta, motivo por el cual el Estadio Libertadores de América estará habilitado en su capacidad total para el encuentro del 21/9 a las 14.30 horas frente a San Lorenzo”, manifestó Independiente en el escrito oficial.

Por otra parte, la institución deportiva de Zona Sur recordó que los hinchas que estuvieron en tribuna Pavoni Baja en el encuentro suspendido frente a la Universidad de Chile, tienen asegurado su abono para estar presente en este sector hasta fin de año.

En el cierre del comunicado, la dirigencia de Independiente resaltó que para concurrir al Libertadores de América es necesario tener la cuota de agosto (en mayúscula) al día.

Con la resolución favorable, el cual fue titulado como “domingo a cancha llena”, el club espera que este gesto sea un nuevo paso hacia la normalización de la relación entre las autoridades y la institución, y un impulso para los hinchas que siempre han estado al lado del equipo.