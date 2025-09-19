Vinos con historia: la feria que reúne a las bodegas más emblemáticas de Argentina







Una experiencia única para los amantes del vino. Estará acompañada por platos gastronómicos de calidad.

El Sofitel ofrece una experiencia con las mejores etiquetas de vino. Sofitel

El próximo viernes 3 de octubre, entre las 18 y las 22 horas, se llevará a cabo en el Sofitel Buenos Aires Recoleta la tercera edición de la feria “Vinos con historia”, un evento que se convirtió en un clásico para los amantes del vino. La cita tendrá lugar en Posadas 1232 y contará con la curaduría de las sommeliers María Mendizábal y Florencia Rampoldi.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer la evolución de la viticultura argentina a través de añadas históricas y verticales provenientes de más de 40 bodegas reconocidas a nivel nacional.

Gastronomía y beneficios para los visitantes En paralelo a las degustaciones, el restaurante ALMA Buenos Aires abrirá sus puertas para ofrecer una propuesta gastronómica de primer nivel. Los invitados también recibirán de obsequio una copa Zwiesel Glass, que podrán conservar como recuerdo del encuentro.

Las entradas, disponibles en almameitre.com, tienen un valor de $120.000. Además, los clientes del Banco ICBC accederán a un 10% de descuento y la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés.

Vinos con Historia - Flor y Mary 1 María Mendizábal y Florencia Rampoldi llevan a cabo el evento. Sofitel

Las grandes etiquetas presentes La feria reunirá vinos icónicos y ediciones históricas de etiquetas consagradas. Entre las bodegas participantes figuran: El Enemigo : Gran Enemigo Gualtallary Cabernet Franc 2013, 2016, 2019 y 2021.

Catena Zapata : Angélica Zapata Chardonnay 2004, 2005 y 2008; Saint Felicien Cabernet Sauvignon 2011, 2012 y 2013.

Viña Cobos : Chañares Estate Cabernet Franc 2017, 2018, 2019 y 2021.

Tacuil : RD 2018 al 2023.

Zuccardi : José Zuccardi 2016 Magnum, 2020 y 2021; Aluvional Los Chacayes 2016, 2019 y 2020.

Durigutti Family Winemakers : Victoria Durigutti 2011, 2013, 2015 y 2021.

Bodegas Bianchi : Enzo Bianchi Gran Corte Magnum 2018 y 2020, Stradivarius Oporto 2011 y 2022.

Familia Schroeder : Pinot-Malbec 2016, 2017 y 2020, además de etiquetas de Pinot Noir, Merlot y Malbec.

Monteviejo : Lindaflor Malbec 2003, 2004, 2013 y 2014.

Rosell Boher : Grande Cuvée Millésimée 2015, 2017 y 2018.

Salentein : Gran VU 2013, Númina Gran Corte 2012 y Primus Chardonnay 2015.

Clos de los 7, Sophenia, Las Perdices, Colomé, Lagarde, Luigi Bosca, Otronia, Garzón, Viña Artesano, Mil Suelos y muchas más completan la lista. La propuesta incluye tanto etiquetas históricas como lanzamientos recientes, lo que permitirá a los visitantes explorar diferentes estilos y épocas del vino argentino. Las experiencias en el Sofitel Sofitel Hotels & Resorts, organizador de la feria, es reconocido por combinar el estilo francés moderno con la cultura local en cada uno de sus más de 120 hoteles en el mundo. En esta oportunidad, el Sofitel Buenos Aires Recoleta vuelve a ser sede de un evento que une historia, lujo y tradición vitivinícola. Con esta tercera edición, “Vinos con historia” refuerza su posición como una experiencia cultural y sensorial única, pensada para quienes desean descubrir la riqueza y diversidad de la viticultura argentina en un entorno elegante.

Temas Vinos

Gastronomía