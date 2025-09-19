Kudai en Argentina 2025: cómo y dónde conseguir las entradas para su show en Obras







Kudai vuelve a la Argentina.

La icónica banda pop latinoamericana Kudai regresa a Argentina con un show único e inolvidable en el marco de su Tour 4 Fans el 12 de diciembre en el Estadio Obras.

El grupo formado por Pablo Holman, Bárbara Sepúlveda, Nicole Natalino, Tomás Manzi y Gabriela Villalba vuelven a pisar el escenario porteño con un espectáculo renovado, repasando sus grandes éxitos y presentando sus más recientes lanzamientos, como el potente nuevo sencillo Karma.

Cómo y dónde conseguir las entrada para Kudai en el Estadio Obras Las entradas para el show de Kudai en Obras están disponibles a través de la página de CoolCo.

Kudai, inicialmente llamado Ciao, es un grupo chileno de pop Rock, formado en 1999 por los cantantes Barbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Holman. En 2006, Nicole Natalino se alejó de la banda, integrándose en su lugar la cantante ecuatoriana Gabriela Villalba. El 9 de agosto de 2009, se anunció mediante un comunicado oficial, que el grupo se tomaría un descanso para poder realizar otros proyectos no relacionados con la música, y en 2010 se confirmó oficialmente su separación. Sin embargo, tras seis años, el 30 de noviembre de 2016, el grupo confirmó su regreso a los escenarios con los miembros originales.

El 14 de julio de 2024, se hizo oficial el regreso de Gabriela Villalba al grupo. Empezó como una agrupación infantil llamada Ciao, a cargo del mánager Pablo Vega y el productor musical Andrés Sylleros. En 2003, decidieron cambiar el nombre del grupo a Kudai, esta vez bajo el alero del productor musical Gustavo Pinochet, con un estilo orientado hacia el público adolescente y que se consolida con la publicación del álbum un año más tarde. Tras dicho trabajo, editaron otros cuatro álbumes de estudio: "Sobrevive" (2006), "Nadha" (2008), "Laberinto" (2019) y "Revuelo" (2021), además de un álbum en directo titulado "En vivo: desde México" (2007).

