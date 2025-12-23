EEUU aprobó la primera píldora oral GLP -1 contra la obesidad + Seguir en









Se trata del primer medicamento oral con la hormona GLP-1 y se podría tomar una vez al día. Desde la compañía que la produce, Novo Nordisk, señalaron resultados similares a la versión inyectable.

Novo Nordisk informó que en los ensayos clínicos realizados, su píldora demostró una pérdida de peso media del 16,6%.

EEUU aprobó la primera píldora oral contra la obesidad con la hormona GLP-1. El medicamento, que se administraría una vez al día, podría comenzar a comercializarse para 2026 e investigadores indicaron resultados similares a las versiones inyectables.

La píldora es Wegovy, la primera terapia oral autorizada para el control de peso, producida por la compañía danesa Novo Nordisk. Fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y es el medicamento se basa en una pastilla semaglutida oral de 25 mg para ser administrada una vez al día.

EEUU aprobó la primera píldora oral GLP-1 contra la obesidad La compañía, que espera lanzarla en EEUU a principios de enero de 2026, presentó el tratamiento en la segunda mitad de 2025 en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras autoridades reguladoras.

ozempic (1) "Los pacientes dispondrán de una píldora de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original", indicó la empresa. Novo Nordisk informó que en los ensayos clínicos realizados, su píldora demostró una pérdida de peso media del 16,6%, mientras que una de cada tres personas experimentó una bajada de peso del 20%. En esa línea, destacaron que sus resultados son similares a la de 'Wegovy' inyectable de 2,4 mg.

"La píldora ya está acá, con la aprobación de la píldora 'Wegovy' hoy, los pacientes dispondrán de una píldora de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy", afirmó el presidente y consejero delegado de Novo Nordisk Mike Doustdar.

El ejecutivo agregó que como un primer tratamiento oral, Wegovy ofrece "una nueva y práctica opción de tratamiento que puede ayudar a iniciar o continuar un proceso de pérdida de peso", subrayando que ningún otro tratamiento oral actual con GLP-1 puede igualar la pérdida de peso que ofrece su pastilla. Las grandes empresas farmacéuticas luchan por el mercado de la pérdida de peso de u$s150.000 millones El mercado global de medicamentos para la obesidad está experimentando una carrera frenética entre las grandes farmacéuticas y startups biotecnológicas para capturar una parte de lo que se proyecta será un negocio de hasta u$s150.000 millones anuales en la próxima década. Históricamente dominado por Novo Nordisk y Eli Lilly, este sector evolucionó rápidamente desde los actuales medicamentos inyectables hasta una nueva generación de fármacos que prometen dosis orales, mayor eficacia y mejor tolerabilidad. La rivalidad entre ambas empresas elevó el interés de inversores, pacientes y competidores por igual, transformando la lucha contra la obesidad en uno de los campos más rentables de la industria farmacéutica.