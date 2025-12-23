La provincia de Buenos Aires decretó asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre + Seguir en









La medida fue oficializada por decreto y alcanza a la administración pública provincial. Quedan exceptuados los servicios esenciales, mientras que bancos y entidades financieras no adhieren al asueto.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes el asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, en el ámbito de la Administración Pública Provincial, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Decretan asueto administrativo para el 24, 26 y 31 de diciembre en la provincia de Buenos Aires La medida quedó establecida a través del Decreto N° 3063/2025, publicado en el suplemento del Boletín Oficial, y alcanza a los organismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca facilitar los traslados y el reencuentro familiar durante las fiestas de fin de año, en un contexto en el que miles de bonaerenses se movilizan dentro y fuera de la provincia para celebrar esas fechas.

businessman-marking-on-calendar-for-an-appointment.jpg La Provincia confirmó qué días no habrá actividades en la administración pública local. Quiénes quedan exceptuados del asueto en la provincia de Buenos Aires El decreto aclara que el asueto no alcanzará al personal de áreas consideradas esenciales, entre ellas:

La Policía de la Provincia de Buenos Aires y el sistema de atención de emergencias 911.

El Servicio Penitenciario Bonaerense.

El personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias que deba garantizar guardias y servicios críticos.

Trabajadores del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia en hogares, casas de abrigo y dispositivos del sistema penal juvenil.

Personal afectado a la Línea 144, hogares de protección integral y áreas de alto riesgo del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Agentes que participen del Operativo de Sol a Sol 2025–2026 y tareas de seguridad vial. WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.28.19 Bancos y entidades financieras, excluidos La normativa también establece que el asueto no será aplicable a bancos ni a entidades financieras, que mantendrán su régimen habitual de funcionamiento.

Además, el decreto faculta a ministros, secretarios y titulares de organismos constitucionales a definir otras actividades esenciales que no puedan ser interrumpidas para garantizar la continuidad de los servicios. Por último, el Ejecutivo invitó al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los municipios a adherir a la medida y adoptar un esquema similar durante esas fechas. El decreto lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y fue publicado este martes en la Sección Oficial del Boletín Oficial bonaerense.

