El mercado automotor argentino cerró julio con 41.057 unidades patentadas, lo que representó una baja del 7,8% mensual y un descenso del 31,2% interanual.
Los autos y marcas más vendidos de julio: cuál fue el modelo líder y cómo quedó el ranking
Con 41.057 unidades patentadas, el mes registró bajas frente a junio y también en la comparación interanual, en un contexto de menor actividad.
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En este escenario, tanto el ranking de modelos como el de marcas reflejaron un retroceso generalizado en los volúmenes.
Los 10 vehículos más vendidos
- Toyota Hilux – 2.812 unidades
- Fiat Cronos – 2.122 unidades
- Ford Ranger – 1.768 unidades
- Ford Territory – 1.564 unidades
- Toyota Yaris Cross – 1.339 unidades
- Volkswagen Tera – 1.199 unidades
- Peugeot 208 – 1.190 unidades
- Volkswagen Amarok – 1.178 unidades
- Toyota Yaris – 1.101 unidades
- Chevrolet Tracker – 1.007 unidades
El ranking evidencia el dominio de las pick ups y SUV, que continúan liderando la preferencia del mercado local.
Las 10 marcas más vendidas
- Toyota – 7.102 unidades (17,3%)
- Fiat – 5.244 unidades (12,8%)
- Volkswagen – 5.073 unidades (12,4%)
- Ford – 4.165 unidades (10,1%)
- Chevrolet – 3.704 unidades (9,0%)
- Peugeot – 2.452 unidades (6,0%)
- Renault – 2.425 unidades (5,9%)
- Citroën – 1.671 unidades (4,1%)
- Jeep – 1.086 unidades (2,6%)
- Nissan – 999 unidades (2,4%)
En síntesis, el mes dejó un mercado más chico en volumen, pero con un liderazgo consolidado en ambos rankings, en un contexto donde la demanda sigue ajustándose.