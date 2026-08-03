Los autos y marcas más vendidos de julio: cuál fue el modelo líder y cómo quedó el ranking + Agregar ámbito en









Con 41.057 unidades patentadas, el mes registró bajas frente a junio y también en la comparación interanual, en un contexto de menor actividad.

El mercado automotor continúa en movimiento pese a la caídad interanual Depositphotos

El mercado automotor argentino cerró julio con 41.057 unidades patentadas, lo que representó una baja del 7,8% mensual y un descenso del 31,2% interanual.

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En este escenario, tanto el ranking de modelos como el de marcas reflejaron un retroceso generalizado en los volúmenes.

Los 10 vehículos más vendidos Toyota Hilux – 2.812 unidades Fiat Cronos – 2.122 unidades Ford Ranger – 1.768 unidades Ford Territory – 1.564 unidades Toyota Yaris Cross – 1.339 unidades Volkswagen Tera – 1.199 unidades Peugeot 208 – 1.190 unidades Volkswagen Amarok – 1.178 unidades Toyota Yaris – 1.101 unidades Chevrolet Tracker – 1.007 unidades El ranking evidencia el dominio de las pick ups y SUV, que continúan liderando la preferencia del mercado local.

La Toyota Hilux continúa dominando el ranking. Las 10 marcas más vendidas Toyota – 7.102 unidades (17,3%) Fiat – 5.244 unidades (12,8%) Volkswagen – 5.073 unidades (12,4%) Ford – 4.165 unidades (10,1%) Chevrolet – 3.704 unidades (9,0%) Peugeot – 2.452 unidades (6,0%) Renault – 2.425 unidades (5,9%) Citroën – 1.671 unidades (4,1%) Jeep – 1.086 unidades (2,6%) Nissan – 999 unidades (2,4%) En síntesis, el mes dejó un mercado más chico en volumen, pero con un liderazgo consolidado en ambos rankings, en un contexto donde la demanda sigue ajustándose.