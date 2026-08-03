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3 de agosto 2026 - 08:58

Los autos y marcas más vendidos de julio: cuál fue el modelo líder y cómo quedó el ranking

Con 41.057 unidades patentadas, el mes registró bajas frente a junio y también en la comparación interanual, en un contexto de menor actividad.

El mercado automotor continúa en movimiento pese a la caídad interanual&nbsp;

El mercado automotor continúa en movimiento pese a la caídad interanual 

Depositphotos

El mercado automotor argentino cerró julio con 41.057 unidades patentadas, lo que representó una baja del 7,8% mensual y un descenso del 31,2% interanual.

En este escenario, tanto el ranking de modelos como el de marcas reflejaron un retroceso generalizado en los volúmenes.

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Los 10 vehículos más vendidos

  1. Toyota Hilux – 2.812 unidades
  2. Fiat Cronos – 2.122 unidades
  3. Ford Ranger – 1.768 unidades
  4. Ford Territory – 1.564 unidades
  5. Toyota Yaris Cross – 1.339 unidades
  6. Volkswagen Tera – 1.199 unidades
  7. Peugeot 208 – 1.190 unidades
  8. Volkswagen Amarok – 1.178 unidades
  9. Toyota Yaris – 1.101 unidades
  10. Chevrolet Tracker – 1.007 unidades

El ranking evidencia el dominio de las pick ups y SUV, que continúan liderando la preferencia del mercado local.

La Toyota Hilux continúa dominando el ranking.

La Toyota Hilux continúa dominando el ranking.

Las 10 marcas más vendidas

  1. Toyota – 7.102 unidades (17,3%)
  2. Fiat – 5.244 unidades (12,8%)
  3. Volkswagen – 5.073 unidades (12,4%)
  4. Ford – 4.165 unidades (10,1%)
  5. Chevrolet – 3.704 unidades (9,0%)
  6. Peugeot – 2.452 unidades (6,0%)
  7. Renault – 2.425 unidades (5,9%)
  8. Citroën – 1.671 unidades (4,1%)
  9. Jeep – 1.086 unidades (2,6%)
  10. Nissan – 999 unidades (2,4%)

En síntesis, el mes dejó un mercado más chico en volumen, pero con un liderazgo consolidado en ambos rankings, en un contexto donde la demanda sigue ajustándose.

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