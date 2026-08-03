Dólares del agro: exportadores liquidaron casi u$s3.000 millones en julio, con una caída mensual del 3% + Agregar ámbito en









CIARA-CEC atribuyó la baja interanual al efecto de comparación con julio de 2025, cuando el vencimiento de la rebaja temporal de retenciones impulsó un volumen excepcional de operaciones.

En lo que va del año, el agro aportó al BCRA más de u$s16.000 millones. ambito.com

Las empresas del complejo oleaginoso-cerealero liquidaron u$s2.918 millones durante julio, lo que representó una caída del 3% respecto de junio y una baja interanual del 28% frente al mismo mes de 2025, según informó este lunes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

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De esta manera, el ingreso de divisas del principal complejo exportador del país alcanzó u$s16.297 millones entre enero y julio de 2026, un monto que se ubica 16% por debajo del registrado en igual período del año pasado.

Las entidades, que representan el 48% de las exportaciones argentinas, explicaron que la fuerte caída interanual responde, principalmente, a un efecto de comparación. Recordaron que julio de 2025 estuvo marcado por el vencimiento del Decreto 38/2025, que establecía una reducción transitoria de los derechos de exportación y generó un adelantamiento de ventas externas y registros de contratos por encima de los niveles habituales.

En contraste, señalaron que 2026 presenta el perfil de una campaña agrícola normal, sin incentivos transitorios que alteren el ritmo habitual de comercialización y liquidación de divisas.

La liquidación de divisas del complejo agroexportador constituye una de las principales fuentes de ingreso de dólares para la economía argentina y es seguida de cerca por el mercado, ya que impacta sobre la oferta de divisas y la acumulación de reservas del Banco Central.

El agro continúa siendo uno de los principales sectores de ingreso de dólares del país El petróleo desplazó a la soja y se convirtió en el principal producto de exportación de Argentina Las exportaciones argentinas alcanzaron u$s49.500 millones durante el primer semestre de 2026, el mayor monto registrado para ese período, con un crecimiento interanual del 24%. Si bien la agroindustria volvió a consolidarse como el principal generador de divisas del país, el semestre dejó un cambio histórico en la composición de las ventas externas: el aceite crudo de petróleo desplazó a la harina de soja como el principal producto exportado por Argentina. De acuerdo con un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA), la agroindustria explicó el 57,5% de las exportaciones totales, al sumar las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y los Productos Primarios, que en conjunto generaron ingresos por u$s28.500 millones. Las MOA representaron el 32% de las exportaciones y crecieron un 15% interanual, mientras que los Productos Primarios aportaron otro 25,5% y avanzaron un 24% frente al mismo período del año pasado, impulsados por una mejora en la producción agrícola. No obstante, el sector con mayor dinamismo fue Combustibles y Energía, cuyas exportaciones crecieron 43% interanual hasta alcanzar u$s7.600 millones, favorecidas por el aumento de los volúmenes exportados y los elevados precios internacionales del petróleo.

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