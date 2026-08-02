Imagen del Gobierno: el 65% desaprueba la gestión de Milei y el 62% votaría por un cambio en 2027 + Agregar ámbito en









Un estudio de Zuban Córdoba y Asociados reveló una fuerte caída en la evaluación del Gobierno nacional. La mayoría de los consultados cuestionó el rumbo del país y afirmó que votaría por una alternativa en las próximas elecciones presidenciales.

Imagen del Gobierno: el 65% desaprueba la gestión de Milei y el 62% votaría por un cambio en 2027.

Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados encendió una señal de alerta para el oficialismo de cara al escenario electoral de 2027. Según el relevamiento, el 65,3% de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei, mientras que más del 60% aseguró que elegiría un cambio de gobierno en las próximas elecciones presidenciales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estudio refleja un deterioro en la percepción social sobre la administración libertaria, marcado principalmente por la evaluación del rumbo económico y la situación personal de los ciudadanos.

Caída en la imagen del Gobierno y del Presidente De acuerdo con los datos de la encuesta, la aprobación de la gestión nacional se ubica en el 33,4%, frente a un 65,3% de desaprobación. En paralelo, la imagen negativa de Javier Milei alcanza el 61,3%, mientras que su imagen positiva se mantiene en el 33,4%.

Uno de los principales cuestionamientos aparece al analizar la mirada sobre el rumbo del país: el 64% de los consultados considera que Argentina va en la dirección incorrecta, mientras que apenas un 30% cree que el camino elegido es el correcto.

Por otro lado, la situación económica personal aparece como uno de los factores centrales en la pérdida de respaldo al Gobierno. Ante la consulta sobre cómo se encuentran respecto al inicio del mandato de Milei, el 53,9% afirmó estar peor, mientras que un 14,4% sostuvo que continúa igual de mal.

Un estudio de Zuban Córdoba y Asociados reveló una fuerte caída en la evaluación del Gobierno nacional. La mayoría de los consultados cuestionó el rumbo del país y afirmó que votaría por una alternativa en las próximas elecciones presidenciales. En contraste, solo el 13,2% de los encuestados manifestó estar mejor que al comienzo de la gestión libertaria. La mirada hacia 2027 De cara a las próximas elecciones presidenciales, el 61,9% de los consultados afirmó que votaría por un cambio de gobierno, mientras que el 33,4% se inclinó por darle continuidad a la actual administración. En cuanto a la intención de voto por espacios políticos, el peronismo aparece como la fuerza más elegida, con porcentajes que varían entre el 31,3% y el 35,3% según el escenario planteado por la consultora. Detrás se ubica La Libertad Avanza, con una intención de voto que oscila entre el 28% y el 33,8%. Más atrás se posiciona el PRO, con un 17,3%, mientras que el Frente de Izquierda registra valores que van del 4,4% al 6,6%. Los resultados muestran un escenario abierto para la próxima carrera presidencial, con un oficialismo que conserva un núcleo de apoyo, pero enfrenta una creciente evaluación negativa entre los ciudadanos consultados.

Temas Javier Milei