El dólar mantiene la calma en el arranque de una semana marcada por el IPC y la licitación el Tesoro

Con el tipo de cambio a más de 10% del techo de la banda, el tipo de cambio inicia una nueva semana sin grandes sobresaltos. Sin embargo, una serie de eventos tanto políticos como económicos durante los próximos días pueden cambiar esa situación.

Durante los próximos días tendrá lugar una serie de eventos que podrían sumarle volatilidad a la divisa.

La tranquilidad se extiende sobre el dólar , que comienza la segunda semana de febrero en su nivel más bajo desde el 22 de enero , tras bajar 1% la semana pasada. Se trata de una situación notable , ya que las compras sostenidas del BCRA no parecieron afectar al tipo de cambio durante las últimas semanas.

El dólar mayorista opera en $1.432, por lo que la brecha contra el techo de la banda cambiaria es de 10,2%, ya que hoy es $1.578,71. Por su parte, en el rubro minorista , la divisa se vende a $1.450, según el Banco Nación .

Mientras, en el sector paralelo, el dólar blue cotiza a $1.435 y el dólar cripto , que cotiza las 24 horas, se mueve en los $1.487,41, según Bitso . En el sector financiero, el dólar MEP arranca en $1.447,99, mientras que el CCL inicia en $1.488,04.

La dinámica bajista sobre el dólar se dio en conjunto con un Banco Central acumulando reservas en el MLC, comprando u$s317 millones en lo que va de febrero.

Se trata de una situación inusual, ya que el flujo de dólares permitió que la demanda de la autoridad monetaria no limitara la oferta e impactara sobre el tipo de cambio. De todas maneras, durante los próximos días tendrá lugar una serie de eventos que podrían sumarle volatilidad a la divisa.

Esta semana estará atravesada por el IPC nacional de enero, marcado por la polémica luego de que el gobierno decidiera frenar la actualización de la metodología con la que se mide la inflación. A eso se le suma el ruido político proveniente del Congreso, en donde se tratará la reforma laboral que impulsa el gobierno.

Por último, la licitación del Tesoro en un escenario de vencimientos abultados y un contexto internacional que volvió a mostrar turbulencias podría obligar a recalibrar expectativas dentro del mercado, reflotando la posibilidad de algún movimiento en el tipo de cambio.