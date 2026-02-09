Golpiza brutal en Salta: la Justicia habló de intento de homicidio y dictó prisión preventiva + Seguir en









La víctima sufrió lesiones gravísimas tras recibir patadas en la cabeza y fue sometida a dos cirugías. Para la fiscalía, la mecánica del ataque fue compatible con una acción destinada a causar la muerte. Hay tres detenidos.

Violencia extrema en un reconocido barrio salteño

La tranquilidad matinal del barrio 135 Viviendas de Salta quedó rota por un episodio de violencia extrema que hoy es investigado como tentativa de homicidio. Un hombre permanece en recuperación luego de haber sido atacado brutalmente en plena vía pública, mientras que tres acusados continúan detenidos por orden judicial.

El caso es llevado adelante por el fiscal penal Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia donde se resolvió la prisión preventiva para los imputados, de 18, 31 y 37 años. Los tres están señalados como coautores del delito de homicidio simple en grado de tentativa.

Cómo ocurrió la brutal golpiza Según la investigación, el hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2025, cerca de las 10.47, en un sector del barrio conocido como el fondo del 135 Viviendas. Allí se produjo una gresca que derivó en un ataque directo y sostenido contra la víctima, quien fue golpeada con puños y recibió reiteradas patadas en la cabeza, aun cuando ya se encontraba indefensa.

La gravedad de la agresión quedó reflejada en el estado de salud del damnificado, que debió ser trasladado de urgencia y sometido a dos intervenciones quirúrgicas debido a las lesiones de extrema gravedad sufridas. Ese cuadro clínico fue determinante para el encuadre legal del caso.

policía Salta.jpg El caso es llevado adelante por el fiscal penal Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia donde se resolvió la prisión preventiva para los imputados. Durante la audiencia, el fiscal González sostuvo que la modalidad del ataque superó ampliamente una agresión común. Subrayó que los golpes reiterados dirigidos a una zona vital como la cabeza constituyen un medio objetivamente idóneo para provocar la muerte, dado que allí se concentran órganos esenciales para la vida.

Desde la fiscalía también se remarcó que el desenlace fatal no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad de los agresores, sino por factores externos que evitaron un resultado irreversible. Esa interpretación fue clave para sostener la acusación por tentativa de homicidio. Con los elementos reunidos y ante la existencia de riesgos procesales, el juez de Garantías 3, Germán Pastrana, resolvió que los imputados continúen privados de la libertad mientras avanza la investigación. La causa sigue en etapa de análisis, con la recolección de pruebas destinada a reconstruir la secuencia del ataque y determinar el grado de responsabilidad de cada acusado en un hecho que dejó secuelas físicas severas y un fuerte impacto en el barrio.

