Golpe comando de película en Italia: explosiones, balas y detenidos en un violento robo a un camión blindado en plena autopista

Un grupo armado bloqueó una ruta clave entre Lecce y Brindisi, simuló un control policial y atacó un transporte de caudales con explosivos. Dos sospechosos fueron arrestados y buscan al resto de la banda.

Un violento robo a un camión blindado paralizó a Italia

Un impactante golpe comando sacudió este lunes por la mañana al sur de Italia, cuando una banda fuertemente armada emboscó y asaltó un camión blindado que transportaba dinero en una ruta estratégica de la región de Apulia. El episodio ocurrió cerca de la localidad de Squinzano y dejó escenas dignas de una película de acción: explosiones, disparos y vehículos incendiados.

El ataque se produjo alrededor de las 8.30 (hora local) sobre la ruta estatal 613, que une las ciudades de Lecce y Brindisi. Decenas de automovilistas quedaron atrapados en medio del operativo, que incluyó cortes totales del tránsito y un despliegue armado de gran magnitud.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los delincuentes incendiaron una camioneta y un camión para bloquear la circulación y demorar la llegada de las fuerzas de seguridad. Luego, utilizando vehículos camuflados como patrulleros, simularon un control policial y obligaron a detenerse tanto al blindado como al auto que lo escoltaba.

asalto italia Explosiones, tiroteo y fuga en el robo cinematográfico Algunos de los asaltantes, vestidos de negro y armados con fusiles de asalto AK-47, redujeron a los custodios y abrieron fuego contra el camión. Al no lograr acceder al dinero, colocaron explosivos y volaron las puertas traseras del transporte de caudales.

Una patrulla de los Carabineros logró atravesar el bloqueo y se desató un intenso tiroteo con la banda. Pese a la violencia del enfrentamiento, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales.

Tras el ataque, la mayoría del grupo logró huir con el botín. Sin embargo, la policía italiana logró detener a dos presuntos integrantes, mientras continúa la búsqueda del resto de los involucrados. Un ataque grabado y una ruta paralizada Parte del asalto quedó registrado en un video tomado por un transportista que circulaba en sentido contrario. En las imágenes se escucha la advertencia en italiano: “Guarda, guarda, hanno rubato il furgone” (“Mirá, mirá, robaron el camión”), segundos antes de una fuerte explosión. La ruta estatal 613 permaneció cortada durante varias horas debido a los peritajes y al operativo de seguridad desplegado en la zona. Las autoridades no informaron oficialmente el monto sustraído, aunque medios locales hablan de un robo millonario, estimado de manera extraoficial en unos tres millones de euros.

