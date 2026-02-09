Millones en acuerdos: los 5 actores mejores pagos de la historia de Netflix

La plataforma de streaming cambió las reglas del juego, pagando una fortuna a estas estrellas para mantener la exclusividad en sus títulos.

La plataforma de streaming le pagó una fortuna a estas estrellas para protagonizar distintos éxitos.

La llegada de las plataformas de streaming cambió las reglas del juego para los sueldos en Hollywood. Aunque las grandes estrellas siempre buscaron ganar millones por sus trabajos, antes una parte importante de sus ganancias reales venía de los porcentajes de taquilla, lo que implicaba que, si la película fracasaba, ganaban menos.

Netflix eliminó ese riesgo con un modelo de negocio diferente: paga cheques gigantes por adelantado que cubren tanto el sueldo como esas posibles ganancias futuras. Al no haber venta de entradas de cine, la compañía compensa esa diferencia con un pago único y garantizado, asegurándose así a los actores más cotizados del mercado.

El legendario comediante firmó uno de los contratos más impresionantes para traer de vuelta a su personaje más icónico, el detective Axel Foley. Netflix le pagó 70 millones de dólares para protagonizar la cuarta entrega de "Un detective suelto en Hollywood" , una franquicia que había estado inactiva durante décadas.

Eddie Murphy reavivó un viejo éxito en la plataforma de streaming y cobró una fortuna por ese papel.

Este acuerdo no solo cubrió su salario por actuar, sino que fue parte de un paquete para revivir la saga en la plataforma. La cifra es una de las más altas que se hayan pagado nunca por una sola película de comedia, demostrando que la nostalgia sigue siendo un negocio extremadamente rentable más allá de si la secuela es rentable o no.

El actor británico encabeza la lista gracias a un negocio redondo que hizo con la saga de misterio "Entre navajas y secretos” . Netflix le pagó la increíble suma de 100 millones de dólares para asegurar su participación en las dos secuelas de la película, donde interpreta al detective Benoit Blanc.

Daniel Craig Samir Hussein / Getty Images La figura británica es uno de los mejores pagos de la N roja. Samir Hussein / Getty Images

La plataforma compró los derechos de la franquicia completa por una cifra astronómica y una gran parte de ese presupuesto fue directo al bolsillo de Craig. Es el pago más alto registrado en la historia del streaming, superando por lejos lo que cualquier estudio de cine tradicional estaba dispuesto a ofrecer.

Julia Roberts

La actriz se sumó al mundo del streaming con el thriller apocalíptico "Dejar el mundo atrás". Por este trabajo, cobró 25 millones de dólares, una cifra que iguala los mejores salarios que recibía en su época dorada de las comedias románticas en el cine.

Julia Roberts La reconocida actriz también cobró un gran salario por participar en una producción de Netflix. Getty Images

La película fue un éxito masivo de visualizaciones y justificó la inversión. Además de actuar, Roberts participó como productora, lo que le permitió negociar este salario fijo tan alto sin depender de si la película se estrenaba en salas o no.

Chris Hemsworth

El actor australiano encontró en Netflix una franquicia de acción muy exitosa con "Misión de Rescate". Para la segunda parte de esta saga, donde interpreta al mercenario Tyler Rake, cobró 20 millones de dólares, consolidándose como una de las caras principales de la acción en la plataforma.

Chris Hemsworth La estrella de Marvel encarnó un reconocido personaje de una producción original de la N Roja. Getty

La primera película había sido un fenómeno de audiencia inesperado, lo que le dio el poder de negociación para exigir ese aumento considerable en la secuela. Su papel físico y el riesgo de las escenas de acción fueron factores clave para justificar el cheque, además de su éxito paralelo en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sandra Bullock

Sandra Bullock es una de las actrices más rentables para la plataforma gracias al éxito descomunal de "Bird Box". Sin embargo, fue por su papel en la película dramática "Imperdonable" que recibió un pago directo de 20 millones de dólares.

Sandra Bullock GTres Bullock protagonizó dos producciones propias de Netflix que fueron muy bien recibidas por el público. Gtres

Aunque la película era un drama más serio y menos comercial que sus otros éxitos, su nombre solo bastaba para atraer a millones de espectadores. Netflix confió en su capacidad para mover audiencias y le pagó como a una superestrella de tanques de acción.