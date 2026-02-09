Super Bowl 2026: Ricky Martin compartió imágenes junto a Bad Bunny y Lady Gaga del backstage tras el show de medio tiempo

El cantante puertorriqueño compartió imágenes íntimas del detrás de escena luego del show de medio tiempo que encabezó Bad Bunny en la final de la NFL.

Ricky agradeció a Bad Bunny y Lady Gaga por una noche que definió como un “tsunami de emociones”.

El artista publicó en sus redes sociales una postal y un video del momento posterior al espectáculo que tuvo como protagonista a Bad Bunny. Allí se lo ve abrazando a Benito en un encuentro cargado de emoción , minutos después de que el cantante desplegara un show que combinó música, mensaje político y una imponente puesta en escena ante millones de espectadores.

“Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias Bad Bunny y Lady Gaga” , escribió Ricky Martin, vestido íntegramente de blanco, al agradecer la invitación y resumir el impacto de la experiencia.

En el video compartido, Ricky se acerca a Bad Bunny, lo abraza y le dice: “Boricua, te quiero mucho”. Ante los aplausos y el clima de euforia, Benito se llevó las manos al rostro y dejó ver su emoción al compartir ese momento con uno de los artistas que abrió camino a la música latina en el mercado estadounidense.

La escena rápidamente se volvió viral y generó reacciones de figuras como Lali Espósito, Mau y Ricky , entre otros, que celebraron el encuentro y destacaron el peso simbólico de esa imagen para la industria musical latina.

Cómo fue el show de Bad Bunny en el Súper Bowl

Bad Bunny fue el encargado de liderar el espectáculo del entretiempo en el partido donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots. El puertorriqueño, reciente ganador de tres premios Grammy, ofreció un repertorio que incluyó “Tití me preguntó”, “Perreo sola”, “Baile inolvidable”, “Me porto bonito”, “Dákiti” y “NUEVAYoL”, además de un fuerte mensaje contra el presidente Donald Trump.

El escenario, denominado "La casita", reunió también a celebridades como Pedro Pascal, Cardi B, Karol G, Young Miko, David Grutman, Alix Earle, Young Miko y Jessica Alba.

Ricky Martin formó parte del show interpretando estrofas de “Lo que le pasó a Hawaii”, uno de los temas con mayor contenido político del álbum Debí tirar más fotos, mientras que Lady Gaga cantó una versión latina de “Die With a Smile”.

Para concluir los aproximadamente 15 minutos de espectáculo, Bad Bunny eligió “Café con ron” y “Debí tirar más fotos”. En el tramo final comenzó a nombrar países de América Latina rodeado de bailarines y evitó pronunciarse directamente contra Donald Trump, a diferencia de lo que había hecho en su discurso en los Premios Grammy.

Pero fue el backstage el que terminó de sellar la noche: un abrazo, un mensaje y una publicación que mostró el costado más íntimo de un evento que ya había hecho historia en el escenario.