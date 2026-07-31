Cuál es el vehículo con más espacio de carga entre los más vendidos del país

Entre los 10 modelos 0km más patentados del país, hay grandes diferencias en capacidad. Las pick-ups dominan en volumen total, pero un sedán lidera entre los autos con baúl cerrado.

La capacidad de carga es clave a la hora de elegir un vehículo

A la hora de elegir un auto , el espacio de carga es uno de los factores más valorados, ya sea para viajes, uso familiar o trabajo. En ese contexto, analizar el Top 10 de los modelos más vendidos del primer semestre de 2026 permite entender qué opciones ofrecen mayor capacidad en el mercado argentino.

La comparación incluye distintos tipos de carrocería —sedanes, hatchbacks, SUV y pick ups—, lo que obliga a diferenciar entre baúl cerrado y caja de carga abierta , dos conceptos clave para interpretar correctamente los datos.

Si se toma como referencia el volumen total disponible para transportar objetos, las pick ups lideran con comodidad. La Volkswagen Amarok se ubica en el primer lugar con una capacidad declarada de 1.280 litros , posicionándose como el vehículo con mayor espacio de carga dentro del ranking.

Muy cerca aparece la Ford Ranger , con 1.230 litros , mientras que la Toyota Hilux completa el grupo de camionetas destacadas. En este último caso, la marca informa su capacidad en kilos —hasta 1.000 kg según versión—, lo que refuerza su enfoque utilitario.

Si se toma como referencia el volumen total disponible para transportar objetos, las pick ups lideran con comodidad. La Volkswagen Amarok se ubica en el primer lugar con una capacidad declarada de 1.280 litros, posicionándose como el vehículo con mayor espacio de carga dentro del ranking.

La diferencia frente a autos y SUV es clara: la caja abierta permite transportar objetos de mayor tamaño y volumen, algo que un baúl convencional no puede igualar.

El líder entre los autos con baúl cerrado

Si se deja de lado a las pick-ups y se analiza exclusivamente el baúl tradicional, el panorama cambia. El Fiat Cronos se posiciona como el modelo con mayor capacidad dentro del ranking, con 525 litros.

Este dato lo convierte en la opción más espaciosa entre los autos de pasajeros, superando incluso a los SUV más vendidos. Para quienes priorizan un vehículo familiar con buen espacio para equipaje, el Cronos aparece como una de las alternativas más completas.

SUV y hatchbacks con propuestas equilibradas

Dentro del segmento SUV, el Ford Territory ofrece 448 litros, ubicándose entre los más amplios de su categoría. Por su parte, el Toyota Yaris Cross presenta entre 391 y 400 litros, dependiendo de la motorización, ya que la versión híbrida destina espacio a la batería.

El Chevrolet Tracker se mantiene en una franja similar, con 393 litros, mientras que el Volkswagen Tera ofrece 350 litros, enfocado en un uso más urbano.

En el caso de los hatchbacks, el Peugeot 208 cuenta con 311 litros, y el Chevrolet Onix con 303 litros, cifras más acotadas pero alineadas con su propuesta de autos compactos.

La conclusión es clara: todo depende del uso. Si se busca el mayor volumen absoluto, las pick-ups dominan sin discusión. Pero si el foco está en un baúl cerrado amplio, el Fiat Cronos se queda con el primer puesto dentro de los modelos más vendidos del país.